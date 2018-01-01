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麥電天然氣電廠 拚2025年商轉

2018-01-01 23:20聯合報 記者江睿智／台北報導

台塑麥寮電廠擬轉型為天然氣發電，規畫投資五七○億元興建二部天然氣發電機組，以二○...
台塑麥寮電廠擬轉型為天然氣發電，規畫投資五七○億元興建二部天然氣發電機組，以二○二五年商轉為目標。 圖／聯合報系資料照片
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配合蔡政府能源轉型，台塑麥寮電廠擬轉型為天然氣發電，規畫投資五七○億元興建二部天然氣發電機組，並興建天然氣接收站，以二○二五年商轉為目標。

雲林縣府對麥寮汽電下達減煤令，因而於去年十一月停止運轉的二部燃煤機組，一月一日後重新陸續啟動。因停止運轉二個月，麥電少發約八億度電，營收減少逾十四億元，同時又面臨台電以未依約供電的求償。

因外界關切燃煤電廠空汙，並配合蔡政府能源轉型，台塑企業已與雲林縣政府、能源局簽署合作備忘錄，將投資興建天然氣發電廠。依據規畫，擬投三百億元興建二部九十萬瓩天然氣發電機組，以及投資二七○億元興建天然氣接收站，目前仍以二○二五年商轉為目標。

台塑企業表示，麥電轉型為天然氣電廠並不容易，興建天然氣儲槽及天然氣接收站涉及問題十分複雜，接收站設置地點須與六輕工業區有安全距離，並且有專用碼頭，目前麥寮港碼頭已用滿了，初步規畫擬與工業局協商麥寮港南碼頭作為接收站，必須先取得用地，計畫才能往下走。

其次，因燃氣發電成本較燃煤貴，須取得台電購電合約，雙方協商中。

第三，依蔡政府能源轉型規畫，二○二五年燃氣占比達百分之五十、燃煤達百分之卅、再生能源為百分之廿。台塑企業表示，因再生能源不穩定性，有多少再生能源，就要配有多少傳統能源做為備援，因此未來燃煤或燃氣電廠的運轉情況，難以估計。舉例來說，夏季有風力發電，燃煤及煤氣電廠在夏季利用率一旦太低，對所有傳統電廠並不利。

再生能源碼頭台電

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