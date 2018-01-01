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用電大戶 將強制綠能占比

2018-01-01 23:18聯合報 記者吳馥馨／台北報導

《再生能源發展修例》修正草案審查，將增訂契約容量八百瓩以上大用電戶，必須設置再生...
《再生能源發展修例》修正草案審查，將增訂契約容量八百瓩以上大用電戶，必須設置再生能源發電設備。 圖／中央社資料照片
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行政院政務委員吳政忠上周五已完成《再生能源發展修例》修正草案審查；據知情官員透露，草案將增訂契約容量八百瓩以上大用電戶，必須設置再生能源發電設備，等於中央法規將統一訂定大用電戶將強制使用一定比率的再生能源。

知情官員說，如果大用戶沒有在用電場所或適當場所裝置再生能源發電設備，可以購買一定比率綠電憑證替代，否則就要繳納代金。至於再生能源電量占大用戶用電量比重的多寡，將在子法另訂。

官員表示，若一下子設一個很高的強制比重，恐怕也不太容易執行，擬採階段性逐漸增加用電大戶使用綠電的比重；考量目前已有許多地方政府自治條例，要求大用電戶強制使用再生能源，將依據這些標準逐步訂出合理比率。

目前各地方政府都類似的規定，例如台南市已規定，八百瓩以上大用電戶就須自產百分之十綠電；桃園則是用電契約容量達五千瓩以上者，應自產百分之十以上綠電；台中則已在日前分三期公告大用電戶增納百分之十綠電，第三期用戶則是在明年起用電契約容量達八百瓩以上用戶。

依台中市府公告，包括台積電、友達、華邦電、中龍鋼鐵、豐興鋼鐵等業者因契約容量達五千瓩，已在二○一六年二月被公告為第一期用戶，要在公告日後三年內完成裝設用電量百分之十的再生能源發電系統。

官員說，規定未來寫入再生能源發展條例，將成為全國一致性法令，創造更大綠能商機。

經濟部長沈榮津日前就曾透露，有關工廠屋頂種電主要有二種方法，第一，要求用電契約容量八百瓩以上工業用電大戶，一定比率要裝置太陽光電；第二，會要求工業區、加工出口區及科學園區的廠房屋頂裝太陽能板。

《再生能源發展條例》自二○○九年公布施行，本次是配合去年《電業法》修法後進行配套法規修正，預計將排入近期的行政院會通過，再交由立法院審查。

再生能源種電立法院

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