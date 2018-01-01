台塑擬投資570億元 興建天然氣電廠及接收站

2018-01-01 21:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



台塑麥寮汽電共生廠。 圖／雲林縣政府提供 分享 facebook 配合蔡政府能源轉型，台塑麥寮電廠擬轉型為天然氣發電，規畫投資570億元興建2部天然氣發電機組，並且興建天然氣接收站。

雲林縣府對麥寮汽電下達減煤令因而於今年11月停止運轉的2部燃煤機組，預訂在1月1日重新陸續啟動。因停止運轉2個月，麥電少發約8億度電，營收因此減少逾14億元，同時又面臨台電以未依約供電的求償。

因外界關切燃煤電廠空氣汙染，並配合蔡政府能源轉型，台塑企業已與雲林縣政府、能源局簽署合作備忘錄，將投資興建天然氣發電廠。依據台塑企業規畫，擬投300億元興建2部90萬瓩天然氣發電機組，以及投資270億元興建天然氣接收站，目前仍以2025年商轉為目標。

台塑企業表示，麥電轉型為天然氣電廠並不容易，興建天然氣儲槽及天然氣接收站涉及問題十分複雜，接收站設置地點須與六輕工業區有安全距離，並且有專用碼頭，目前麥寮港碼頭已用滿了，初步規畫擬與工業局協商麥寮港南碼頭作為接收站，必須先取得用地，計畫才能往下走。

其次，因燃氣發電成本較燃煤貴，尚須取得台電購電合約，雙方現協商中。

第三，依蔡政府能源轉型規畫，2025年燃氣占比達50%、燃煤達30%、再生能源為20%。台塑企業表示，因再生能源不穩定性，有多少再生能源，就要配有多少傳統能源做為備援，因此未來燃煤或燃氣電廠的運轉情況，難以估計。舉例來說，夏季有風力發電，燃煤及煤氣電廠在夏季利用率一旦太低，對所有傳統電廠並不利。

因近年來國人關切空氣汙染議題，作為基載電力的燃煤電廠屢屢成為箭靶，台塑企業一方面擔憂地方政府競相減煤，將會造成全國燃煤電廠運轉崩盤。二方面轉型為天然氣電廠，又面臨用地取得、利用率不確定性等困難。如此處境，不僅民營電廠無所適從，同時恐發生限電危機及電價飛漲，衍生對經濟、民生長期發展的重大損害。

麥寮汽電公司是由台塑、南亞、台化、台塑石化等4家業者投資，為國內第一家商轉、也是最大民營電廠，現有3部60MW燃煤機組，占全台供電5%。未來若順利投資天然氣發電機組，麥寮汽電規模更擴大，同時有燃氣及燃煤機組可供台電調度。