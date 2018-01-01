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2025年台灣天然氣發電占比50% 將是世界第一國

2018-01-01 19:04經濟日報 記者江睿智╱即時報導

未來台灣能源轉型後，天然氣發電占比將拉高到50%，根據國際能源總署資料顯示，屆時台灣可能是全世界最依賴天然氣發電。

攤開世界主要國家能源佔比，台灣目前天然氣發電佔比已達32%，目前僅荷蘭天然氣發電占比42%，日本39%，高於台灣；至2025年，台灣天然氣占比達到50%，可能全世界第一個國家。

德國、韓國燃煤發電占比仍在四成以上，日本及美國燃煤發電占比亦約有三成三水準；而核電占比高達七成七的法國，燃煤發電占比僅1%；而瑞典發電以核電及水力為主，燃煤發電僅占1%。

蔡政府推動能源轉型，宣布2025年非核家園目標，2025年燃氣占比達50%、燃煤達30%、再生能源為20%；現又因民眾對空汙有感，燃煤電廠成箭靶，地方政府屢屢拿燃煤電廠開刀。在「非核」又「減煤」情況下，勢必只能提高天然氣發電比重。

不過要用天然氣發電，成本將大幅提高。若以能源轉型後的能源配比估算，包括提高天然氣發電，以及採購再生能源，民間業者估計，發電成本一年增加逾1800億元。

其次，天然氣運輸及裝卸安全性亦應考量。天然氣要有安全存量，目前規定是15天，夏季尖峰只有7天；民間業者憂，在全球各搶奪天然氣源競爭下，未來天然氣源的掌握亦是一大考驗。

再生能源核電電廠

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