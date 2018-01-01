統一與美國星巴克股權交易 2017年底完成交割

2018-01-01 18:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ╱即時報導



星巴克總裁舒茲。 聯合報系資料照片／記者邱田山攝影 分享 facebook 統一（1216）與統一超今（1）日同步公告，與美國星巴克股權交易案已經完成交割，從今年1月1日起，上海星巴克正式由美國經營，台灣星巴克也成為統一企業集團旗下的全資轉投資公司。

統一與統一超公告指出，因兩合約約定的交割條件均已完成，故買賣雙方已於2017年12月31日完成交割。

同時，美國星巴克將這次交易由先前的「Starbucks Coffee International, Inc.」，改為透過旗下「Starbucks EMEA Holdings Ltd.」。