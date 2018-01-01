台電增員近千 加班費卻遽增12億

2018-01-01 13:39 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



立法院預算中心針對台電107度預算的評估報告指出，負債比重逾8成，財務狀況嚴峻。在財務不佳的情況下，台電今年的加班費預算，較去年遽增12億餘元，但台電已因一例一休勞基修法，獲准增補980名人力，卻仍大幅增加超時工作報酬。預算中心呼籲台電，應秉持撙節原則檢討。

預算中心說，台電自95年起，連年發生重大虧損，雖自103年度起已轉虧為盈，但截至106年9月底止，尚有以前年度累積虧損940.43億元待彌補，負債總額高達1兆7030.34億元，負債比率84.95%，財務狀況仍然嚴峻，且107年預計利息費用220.23億多元，財務負擔相當沉重。

在此情況下，台電107年預算編列繳交能源研究發展基金費用28億9906萬4千元，較106年增加1億737萬6千元，增幅3.85%。預算中心說，該預算95年決算僅8億7700萬元，107年已增至28億9906萬4千元，成長幅度達230.57%。台電負債比重超過8成，連年按最高提撥率繳交能源研究發展基金費用，無異加重財務負擔。

此外，台電公司107年編列「超時工作報酬」共35億7013萬1千元，較106年度預算案23億3822萬9千元增加12億3190萬2千元，增幅52.69%；更較105年度決算數22億1786萬9千元，增加13億5226萬2千元，增幅60.97%。

預算中心指出，台電為因應一例一休勞基法修法的人力需求，已獲准增補980名人力，規劃併該公司106年至107年對外招考甄試陸續進用，以加速人力補充，超時工作報酬卻較上年度「遽增」，合理性及必要性有檢討空間。

預算中心說，台電應重新檢視人力調度及班表編排，並貫徹員工休假制度，加強控管員工休假與超時加班情形。