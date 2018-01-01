核電減人力卻增 立院預算中心：與非核家園目標相違背

2018-01-01 13:39 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



蔡政府上台後，推動2025年非核家園目標。立法院預算中心評估報告指出，台灣目前核能發電量已逐年遞減，但台電公司在核電廠的相關人力配置卻有增加趨勢，此外核四廠已封存，卻仍配置超過500名人力。預算中心認為，相關人力配置，與非核家園目標相互違背。

核四廠已封存，卻仍配置超過500名人力。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

預算中心針對台電今年度的預算評估報告指出，據台電統計，102年至105年核能發電量由400.78億度降至304.61億度，前後4年間，核能發電量降幅已達24%。106年1至9月份累計核能發電實績152.75億度，107年度預計發電量224.18億度，顯示我國核能發電量逐年遞減。

不過，根據台電提供的資料顯示，核能發電部門相關職工人數由102年的2797人增加至106年8月底的3026人，累計增加229人、增幅8.19%，今年預計再增加到3356人，預算中心表示，這樣的人力配置，與非核家園政策目標及核能發電量逐年遞減的趨勢有悖。

此外，台電資料顯示，106年10月核能發電相關人力計有3026人，主要配置於核一廠498人、核二廠614人、核三廠551人、核四廠401人、核能發電處173人、電力修護處113人及核能火力發電工程處龍門施工處106人，其餘570人則分別配置於燃料處、材料處、電源開發處等19個部門。

預算中心表示，截至106年10月底，台電配置於核四廠的人力達507人；但依政府政策，自104年1月1日起啟動核四廠停工、封存作業，核四廠的人力配置卻高於核一廠，與核三廠人力相近。

預算中心建議台電，應審酌我國能源政策目標及核能發電實績，重新檢視核能發電相關部門人力配。