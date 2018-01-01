名家觀點／2018來了，各國博弈恐怕只進不退

2018-01-01 00:32 經濟日報 丁予嘉



這幾年來多邊貿易屢戰屢敗。在世界貿易組織(WTO)於12月中舉辦的部長級會議中，各談判方一如預期地在關鍵議題上無功而返，專家們對此多歸咎於美國倡議的保護主義，並抨擊美國至今尚未確定駐WTO大使人選、以及阻撓WTO上訴法官任命等強勢作風，說穿了，美國之所以能順理成章地讓WTO自廢武功，還順勢打壓了開發中提升話語權的可能性，根本原因乃是美國在規範國際秩序的組織中占了有利地位，以致如今仍無實力相當的國家能發揮制衡效果。

而近來博弈戰中最淋漓盡致的一役，當屬美國稅改。平心而論，美國企業稅即便調降了，其稅率在國際間也不是特別的低，按理不具特別的吸引力（遑論跨國企業的避稅管道多多），但重點在於美國企業的營運規模多為業界的佼佼者，據財富雜誌統計，在全球營收前500大的企業中，美國公司就占了其中的132家、位居領先地位(如右圖)，因此一旦稅制的改變撬動了「稅基」－包括跨國企業匯回囤積在外利潤的一次性繳納稅率自35%降為14.5%、以及透過20%的執行稅限制企業透過內部交易避稅等，將足以左右跨國企業的布局決策，從而改變既有的產業鏈，無怪乎各國急著跳腳，紛紛向美國抗議。

不過抗議歸抗議，非美國家的產業若沒規模優勢，未來面臨投資流失的窘況也是在所難免。可預期的是，往後部分國家或加速區域聯盟合作做為補償，部分國家或選擇進入降稅競賽、增加投資誘因等手段積極抵抗，但是，一來當前世界各國多為租稅國家，收稅權乃執政當局的治理資本，拿此與人談判能讓利的空間勢必有限，再者能夠調停爭端的國際組織已漸失去職能，加上反全球化浪潮已在各國內政間興風作浪，我個人以為未來政經局勢必然走向競爭，能合作的部分相當有限。

同理，關於歐盟共同預算、共享債務的理想，如今看來也一樣不切實際。近期歐元區國家領導人終於有了增進成員國經濟聯繫的改革動機，但問題在於倡議國可能漠視了成員間實力相去甚遠的現實；換句話說，欲攜手向前的先決條件應是各國的立足點相當，依此推論，修補銀行體系中的漏損該是現階段最為迫切的工作，惟須留意的是改革工作係由德、法兩大「債權國」協同歐盟起頭，雖向債務國遊說可趁經濟復甦之際力圖振作，但事實上成事的關鍵仍然在於誰將為處理債務的損失買單，換句話說，光是觀察銀行改革進程是立於歐洲貨幣基金成立之前還是之後，就可看出改革被真正推進的機率高低了。

總之，自古以來各國合縱獲致的成功從不長久，此理在如今的國際局勢中依然適用，當然若要進一步追根究柢的話，我會認為金融海嘯後各國當局始終未改進治理方法，如今才得面對復甦乏力、以致須落入你爭我搶的境地。至於現狀有否被打破的可能，恐怕還得再來一個危機才能讓各國大老們願意並肩作戰，只是手法若還是框在救急不救窮的思維，那麼各國博弈不僅無用，且只會愈來愈徒勞無功。