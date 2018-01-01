2018 新制上路

2018-01-01 00:46 經濟日報 本報訊





2018年來臨，台灣社會的各領域，出現了不同的變化，這些影響你我生活的新制度，內容是什麼？由經濟日報精心蒐集整理的2018年新制度，讓我們一起來了解。