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2018 新制上路
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2018-01-01 00:46
經濟日報 本報訊
2018年來臨，台灣社會的各領域，出現了不同的變化，這些影響你我生活的新制度，內容是什麼？由經濟日報精心蒐集整理的2018年新制度，讓我們一起來了解。
圖／經濟日報提供
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