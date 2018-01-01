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餵飽九孔後火烤鮮吃 他出奇招讓貢寮鮑翻生

一年一度的交通浩劫 跨年晚會周邊居民實在受夠了

2018 新制上路

2018-01-01 00:46經濟日報 本報訊

2018年來臨，台灣社會的各領域，出現了不同的變化，這些影響你我生活的新制度，內容是什麼？由經濟日報精心蒐集整理的2018年新制度，讓我們一起來了解。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
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