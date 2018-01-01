學者看本周經濟指標／中美歐12月PMI估持平

2018年美國稅改政策正式實施，除企業所得稅降至21%，還有一大亮點是允許五年內(2022年底止)廠房設備資本支出取代分數年折舊抵減方式採一次性全額抵減，加上跨國企業海外分支機構利潤改採屬地主義減少重複課稅、一次性課徵及降低現金利潤匯回稅率等利多更具租稅競爭力。

這些有利美國總統川普任期內擴大美國投資支出，刺激企業雇用新增就業的政績；配合減免所得稅刺激民間消費支出效果，今年美國經濟可望持續成長，但需留意國際資金熱錢效應與美元升值不利出口，及聯邦政府大幅赤字產生基礎建設支出排擠效應。

貨幣政策方面，美國聯準會(Fed)1月開始將每月資產負債表縮減規模從100億美元增加至200億美元，今年公開市場操作委員會(FOMC)將有具投票權新成員加入，現階段最適利率決策則是維持去年升息步調。

FedWatch預測可能在3、6、9月各升息一次，但有三個關鍵觀察重點：首先Fed上調今年美國GDP成長預測到2.5％，但短期通膨仍維持低於2%政策目標的預期，後續將積極評估納入稅改政策所引發的經濟效應。包括稅改效應是否有效拉升通膨，或是短期經濟過熱不排除年底再升息一次，及川普若計劃今年再擴大財政支出，聯邦政府財政穩定性對Fed貨幣政策影響。

其次，去年美國就業表現超出Fed預期，預估今年底失業率可望跌破4%到3.9%，但工資成長相對緩慢，低工資成長的失業率下降並非健康現象，企業調薪必須有加速成長的力道。

本周將公布去年12月數據，包括美國、歐元區及中國大陸採購經理人指數大致持平；歐元區通膨及美國ISM製造業指數與12月就業數據表現，非農業就業人口不如前一月表現但維持穩健，平均時薪月增率可望續成長。