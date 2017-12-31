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財經觀點／電子業強勁 有利景氣延續擴張

2017-12-31 23:52聯合報 周奇賢（復華數位經濟基金經理人）

復華數位經濟基金經理人周奇賢。圖／復華數位經濟基金提供
復華數位經濟基金經理人周奇賢。圖／復華數位經濟基金提供
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蘋果iPhone新機效應發威，帶動台灣出口強勁，加上消費優於預期，推升二○一七年第三季經濟成長率逾二年新高，台股也同步受惠頻創廿七年來新高，主動式操作的台股股票型基金今年來平均漲幅近三成優於大盤。

台灣經濟、產業趨勢改善，使企業獲利可望再成長，加上正值電子旺季，相關績優個股仍有表現空間，同時為台股基金增添動能材火，若遇市場震盪回檔，建議可偏多操作，或透過定時定額方式布局。

行政院主計總處最新公布去年第三季經濟成長率較原預估百分之一點八九，大幅躍升一點二二個百分點，其中又以電子產業貢獻最大。主計總處表示，若去年第四季預估數不變，全年經濟成長預測數可望較八月成長○點三一個百分點至百分之二點四二，創三年新高。

主計總處分析，受惠行動裝置新品上市，帶動相關電子零組件業產能增加，加以面板需求續增、電子產品及自動化等生產設備產量擴增，二○一七年第三季製造業生產指數成長百分之四點○二；概估製造業實質毛額成長百分之四點三三，對經濟成長貢獻達一點三八個百分點。

由於電子業景氣動能較強勁，有利台灣經濟景氣延續擴張趨勢，就企業獲利部分，儘管先前有受匯損影響，但推估去年整體台股企業獲利仍可成長百分之八至十左右，二○一八年亦呈成長態勢；若國際股市穩定或上揚、及台股開始反應今年獲利成長趨勢，大盤仍有向上表現空間。

由於上游半導體及零組件缺貨漲價及設備投資成長可期，加上蘋果iPhone X銷售熱度頗佳，相關供應鏈未來仍有表現機會，此外還看好汽車電子、物聯網人工智慧及第五代行動通訊（5G）等概念題材。

台股半導體物聯網人工智慧iPhone

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