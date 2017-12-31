空氣品質不佳 中央攜手地方應變

2017-12-31 17:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



今（31）日受大陸冷氣團南下挾帶境外污染物，霾害（包括PM2.5等空氣污染物）及沙塵（PM10為主）將陸續影響我國空氣品質。記者胡經周／攝影 分享 facebook

行政院環保署根據最新氣象資料研判，今（31）日受大陸冷氣團南下挾帶境外污染物，霾害（包括PM2.5等空氣污染物）及沙塵（PM10為主）將陸續影響我國空氣品質（上海30日20時細懸浮微粒(PM2.5)已達到204 微克/立方公尺），已於今日上午7時開始影響北部，富貴角測站PM2.5監測結果已由6時18微克/立方公尺升高為9時92微克/立方公尺，隨後將逐步由北至南傳送。

環保署依據空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法規定，開設第二級防制指揮中心，於今日14時於環保署4樓第五會議室召開第二次應變專案會議，由環保署署長李應元主持，針對第一次應變專案會議指示事項報告中央部會配合辦理情形、地方政府應變作為。

李應元勉勵地方並關心地方政府的應變作為，會議中並與屏東縣、台南市、台北市、新北市、高雄市現場視訊連線，達到中央與地方攜手執行應變管制事宜。由於濁水溪風速已達10m/s，環保署通知雲林縣政府加強洗掃街作業，請河川局加強河川揚塵掃水防制作業。請高公局及鐵路局加強運輸疏導作業，環保署也將宣導請大眾搭乘大眾運輸系統。

環保署表示，除了加強管制污染源，啟動降載減排，避免露天燃燒，減少空氣污染排放外，目前已有七個縣市成立地方指揮中心，環保署成立中央指揮中心執行含台電、國營事業、港區及地方應變成果，李應元請大家共同努力盡最大力量做，由於適逢跨年，環保署並呼籲，民眾可透過跑馬燈或村里廣播系統，瞭解空氣污染即時訊息，減少戶外活動，如需外出，請搭乘大眾交通工具，應配戴口罩，做好個人防護。