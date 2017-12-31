夕陽還是艷陽 有線電視拚重生

2017-12-31 14:58 中央社 台北31日電



NCC推動多元付費，盼有線電視市場正向發展，但國內多數頻道缺乏站上殘酷舞台的實力，若收視戶「只點清冰配紅豆」，有線電視產值下滑，恐更難擺脫夕陽產業命運。

全台有線電視目前有500多萬戶，每戶每月繳交約新台幣500元左右的費用，整體市場營收一年上看300億元，但在OTT百花齊放、中華電信MOD勢力崛起的威脅下，有線電視逐漸流失客群，「剪線潮」恐在台灣上演。

國家通訊傳播委員會（NCC）年底審議通過「有線電視多元選擇付費機制規劃」草案，賦予收視戶「單頻單選」的權利，不再只能「統包付費」，點燃足以燎原的星星之火。

簡單來說，根據草案的規劃，目前除了一個費率吃到飽的「大碗公」形式仍存在，還有不得高於200元、含13個基本頻道的「清冰」方案，用戶可以只吃清冰，或是往上一個一個頻道加料（單頻單選），也可以選擇加上系統業者或頻道業者自組的頻道套餐。

業界分析，草案的規劃將賦予收視戶更大的權力，頻道商能自組套餐，並為套餐定價，將擁有更大議價能力，能直接面對有線電視訂戶，以優質內容爭取消費者支持，進而吸引廣告主資金挹注，可望帶來市場正向循環。

然而，系統業者卻私下表示，消費者有更多的選擇是對的方向，「但能否帶動市場正向發展，完全是要看頻道商的真材實料，能否吸引不看有線電視的人回來電視機前」。

系統業者擔憂，「如果推了新的付費機制後，觀眾都只吃清冰，再單點紅豆，更慘的是用戶數沒增加，結果既有用戶還改吃清冰，這樣整體產值收入一定掉」。

衛星廣電公會秘書長陳依玫認為，消費者繳交收視費是為了看節目，但十幾年來，做節目的電視台卻沒有收到錢，且動輒陷入被移頻、異動、砍授權金的寒蟬效應。

她表示，2018年是台灣影視內容產業能否升級的關鍵年，盼透過新的方案，把頻道商長期「被消失」的製播資源，「還給我們做節目、提升勞動條件，成就穩定的台灣影視內容人才庫」。

三立電視曾製播「命中注定我愛你」、「犀利人妻」等膾炙人口的偶像劇，認為不能只單靠電視存活，三立電視資深副總經理兼發言人張正芬表示，面對媒體趨勢的變化，需要政府的支持和重視，共同努力培育創作人才，運用整合行銷，開拓跨頻多螢的國內外市場，才是創造媒體產業最高產值的正面影響力。

消基會董事卓政宏觀察，在過去20年的惡劣環境中，很少有好的頻道出現，「一個產業過去都是在偷錢，一大堆頻道都不知道在幹什麼，如果比喻整個市場產值是100元，90元都被咬走了，就算真的做好節目的頻道，也只能搶剩下的10塊錢」，他認為，國內頻道成長還需要一點時間。

媒體改造學社理事邱家宜則比喻，「衣服買太多，可以刺激紡織業成長，但影音過度消費，卻會造成品質低劣」，把資源集中在好的頻道，就能改變過去「大家都有飯吃，但是都吃得不太營養」的局面。

不爭的事實是國內有線電視環境長期僵化穩定，面對OTT、MOD等對手強勢來襲，系統台自知需要改革增加競爭力，但認為分組付費不一定只能走「降價」這條路。

另一位不具名的系統台業者表示，社會大眾一直忽略台灣10年來物價飛漲，但有線電視收視費卻穩定維持新台幣500多元上下，甚至每年調降。

他舉例，國外有線電視的收費模式，像是HBO家族頻道收費近20美元，比台灣的有線電視資費還貴，但是在台灣卻能用一大包如此實惠的價格看到HBO，希望各界能共同討論出一套有利產業生態健全發展的收費模式，而不是只單純從「降價」的立場出發。

隨著數位匯流發展，有線電視的戰場不只在電視，還包括寬頻、OTT、居家安全、甚至醫療照護等方向，急欲擺脫夕陽產業的有線電視，能否轉生成豔陽？還有待產業革新思維、政策發揮智慧。