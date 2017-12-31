親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

玖壹壹跨年high翻台中 一開場就收到噪音罰單

外交部這樣省錢…誤植護照不銷毀了 將用防偽貼紙補救

兩岸財經行事曆

2017-12-31 13:21聯合晚報 本報訊

1/1

雨遮屋簷不登記上路

基本工資即日起從每月2萬1,009元調整為2萬2,000元

公立醫療機構刷卡繳費免手續費

環保署執行擴大限塑政策

公立醫療機構刷卡

前五大民營發卡銀行與公股銀行共13家銀行，對信用卡持卡人到公務機關及公立醫療機構，今起刷卡繳費提供免手續費優惠。

塑袋管制新增

元旦起，管制對象除了現行七大類、兩萬家業者，新增包括飲料店、藥妝店、麵包店等七大類、八萬家業者，總計十萬家業者納管、禁提供免費塑膠袋，一年可望減少15億個塑膠袋。

大陸新能源車免徵10%購置稅展延三年

台股2018年開紅盤

中經院「2017年12月臺灣採購經理人指數發布記者會」

豐興鋼筋盤價

財新公布中國12月製造業PMI

1/3

賦稅署記者會

麗臺科技健康手環新品發表會

Samsung Galaxy A系列上市發表會

高鐵舉辦2018「高速傳愛 快樂學習 孩子的秘密基地助學計畫」記者會

1/4

新股掛牌：寬宏藝術、雙鍵

聯華食品攜手食工所推全台首支100%無添加全天然風味料發表會

國庫署記者會

1/5

商研院發布商業服務業景氣燈號

資料來源/各公司、單位、CMoney決策系統

附註/確切訊息以各公司公告為準

禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

空氣品質不佳 中央攜手地方應變

2017-12-31 17:30

NCC分組付費草案 單一資費將走入歷史

2017-12-31 14:58

夕陽還是艷陽 有線電視拚重生

2017-12-31 14:58

國際財經未來一周市場展望

2017-12-31 13:21

2018年台灣經濟 保2無虞但成長放緩

2017-12-31 09:45

男性薪資相對吃香 高於女性

2017-12-31 03:48

青年薪資有憂 成長低緩

2017-12-31 03:47

130萬人月薪約23K 四分之一工作者發低薪悲鳴

2017-12-31 03:43

聯合數位文創 1月5日分享授權經驗

2017-12-31 01:06

12月物價指數 溫和平穩

2017-12-31 01:00

製造業PMI 估連22月擴張

2017-12-31 00:58

榮剛經營權大戰的錢鬥奇觀

2017-12-28 13:47
看更多

熱門文章

第2座竹科來了 中油廢庫變身

2017-12-30 23:50

130萬人月薪約23K 四分之一工作者發低薪悲鳴

2017-12-31 03:43

油庫轉型科學園區／在地看衰 「恐再等十幾年」

2017-12-30 23:50

嚴凱泰談電動車 促政策一致

2017-12-31 00:45

今年稅收恐超徵破千億 舉債餘額卻還有6兆

2017-12-30 22:49

嚴凱泰車展第一天 就到場參觀

2017-12-30 22:10

企業創新靠人才 知道員工在意這三項才能留才

2017-12-31 06:09

伊藤忠正式收購101股權

2017-12-31 00:51

台北車展 尹衍樑也嘗鮮

2017-12-31 00:48

匯市最前線／台幣29.5~29.85元整理

2017-12-31 00:28

雨遮不計坪 房仲：注意漏水遮陽問題

2017-12-31 17:24

稅收超徵這麼多 為何事前估不準？

2017-12-30 22:55

青年薪資有憂 成長低緩

2017-12-31 03:47

男性薪資相對吃香 高於女性

2017-12-31 03:48

納智捷衝刺在陸銷量

2017-12-31 00:48

2017臺灣港群郵輪 百萬旅客達標

2017-12-31 15:00

夕陽還是艷陽 有線電視拚重生

2017-12-31 14:58

2018年台灣經濟 保2無虞但成長放緩

2017-12-31 09:45

瀚薪攻節能商機 寬能隙技術 應用爆發

2017-12-31 03:23

NCC分組付費草案 單一資費將走入歷史

2017-12-31 14:58

大陸環保限產令 績優紡織業：期待轉單效益

2017-12-31 10:59

東森TV交易 拚春節前過關

2017-12-31 01:10

製造業PMI 估連22月擴張

2017-12-31 00:58

空氣品質不佳 中央攜手地方應變

2017-12-31 17:30

海外購屋停看聽 業者：3到5年重新檢視

2017-12-31 14:59

奧斯汀廠拍驚賣會1月1日登場預估吸引逾4萬人搶購

2017-12-31 18:53

致勝心法／找出需求 創造價值

2017-12-31 03:23

國際財經未來一周市場展望

2017-12-31 13:21

超商迎戰跨年 熱食、口罩熱銷

2017-12-31 18:54

12月物價指數 溫和平穩

2017-12-31 01:00

資策會智慧站牌 助偏鄉運輸

2017-12-31 00:49

鴻海優化組織架構 美國關聯公司配對交易

2017-12-31 17:30

聯合數位文創 1月5日分享授權經驗

2017-12-31 01:06

兩岸財經行事曆

2017-12-31 13:21

響應政策 元大人壽推出全新重大傷病險

2017-12-31 18:53

friDay影音 跨年請用戶免費神偷奶爸3

2017-12-31 17:50

年紀輕入傳產 蘇俊霖盼帶陶瓷走向國際

2017-12-31 14:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top