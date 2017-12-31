兩岸財經行事曆
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雨遮屋簷不登記上路
基本工資即日起從每月2萬1,009元調整為2萬2,000元
公立醫療機構刷卡繳費免手續費
環保署執行擴大限塑政策
公立醫療機構刷卡
前五大民營發卡銀行與公股銀行共13家銀行，對信用卡持卡人到公務機關及公立醫療機構，今起刷卡繳費提供免手續費優惠。
塑袋管制新增
元旦起，管制對象除了現行七大類、兩萬家業者，新增包括飲料店、藥妝店、麵包店等七大類、八萬家業者，總計十萬家業者納管、禁提供免費塑膠袋，一年可望減少15億個塑膠袋。
大陸新能源車免徵10%購置稅展延三年
台股2018年開紅盤
中經院「2017年12月臺灣採購經理人指數發布記者會」
豐興鋼筋盤價
財新公布中國12月製造業PMI
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賦稅署記者會
麗臺科技健康手環新品發表會
Samsung Galaxy A系列上市發表會
高鐵舉辦2018「高速傳愛 快樂學習 孩子的秘密基地助學計畫」記者會
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新股掛牌：寬宏藝術、雙鍵
聯華食品攜手食工所推全台首支100%無添加全天然風味料發表會
國庫署記者會
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商研院發布商業服務業景氣燈號
資料來源/各公司、單位、CMoney決策系統
附註/確切訊息以各公司公告為準
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