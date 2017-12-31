國際財經未來一周市場展望

2017-12-31 13:21 聯合晚報 富蘭克林證券投顧／提供



歐美股市／觀察經濟數據及財報

經濟數據：2018/1/1美股假期休市，其餘四日留意2017年12月非農就業報告(預估就業人數將成長18.9萬人，平均時薪年增率預估將持平於2.5%)，12月ISM製造業及非製造業指數、聯準會將公布12/12~13利率會議紀錄且有數位聯準會官員將發表談話，2018/1/6川普總統預計將與國會共和黨領袖麥康奈及萊恩會面討論2018年立法議程；歐洲央行經濟公報、德國11月零售銷售及12月消費者物價指數初值。

美國企業2017年第四季財報：根據FactSet(2017/12/22)統計，標準普爾500大企業第四季獲利年增率預估為10.9%，將是過去四季中第三度出現兩位數增幅，11大產業獲利預估均為正成長，其中能源(132.0%)、原物料(28.1%)及科技(16.1%)成長性較高，關注稅制改革對企業獲利及資金運用的影響。

新興股市／觀察中國PMI等經濟數據

經濟數據：留意中國12月製造業/非製造業採購經理人指數、南韓12月進出口貿易數據，俄羅斯12月採購經理人數據、經常帳餘額、12月份CPI年增率，巴西12月採購經理人數據、12月進出口數據、11月PPI年增率。

回顧2017年金融市場表現，各項股債資產呈現百花齊放格局，新興股市更以37%漲勢技壓群雄(彭博資訊美元計價截至12/28)，並創下2009年來最佳單年表現，科技類股以58%漲勢居新興市場11大類股之冠貢獻良多。進入2018年，受惠全球經濟持續同步擴張、企業獲利持續成長，預計仍將支撐風險性資產走勢，其中擁有基本面改善與結構轉型優勢，但評價水準又較為低廉的新興股市，可望持續引領全球金融市場表現。

富蘭克林證券投顧表示，中國處於結構性轉型階段經濟成長率將微幅放緩，然而印度在換鈔與稅改政策短期衝擊後成長動能回升，歷經先前幾年聯準會縮減QE導致資金外流、原油價格大跌等危機衝擊，巴西俄羅斯等拉美東歐國家經濟也恢復成長而有正貢獻，但多數目前成長率其實都還不及潛在成長率，仍有持續復甦空間，為數不少的國家也都有豐沛的改革題材紅利可期。新興市場2017年度獲利成長率估達21.7%高水準、2018年度預估仍將有13.1%成長水準(IBES、摩根大通，12/7)，將是連續第三個年度獲利成長，而依據過去經驗，當獲利穩健成長時期，本益比往往也能持續擴張，兩相搭配下，2018年新興股市進一步延續漲勢仍可期待。

債市／新年首周無利率會議

根據EPFR統計截至12/27該週，新興國家債券型基金資金再流入5.7億美元。富蘭克林證券投顧表示，美國減稅政策定案之後，接下來還有擴大支出方案，因此2018年影響全球債市的關鍵因素在於美國通膨及利率上揚壓力，尤其聯準會縮表的幅度也將加大，這些因素將共同推升美國公債殖利率的彈升。因此債市策略首重防禦利率上揚風險，並側重於較不受海外局勢影響，特別是有改革題材的當地債市機會，例如巴西和阿根廷政府目前正努力推動財政改革相關法案的通過；而墨西哥央行積極升息，且受政治因素干擾，導致五年期公債殖利率已高達7.67%(截至12/28)，傲視其他投資級信評公債水準，深具投資吸引力。

根據EPFR統計至12/27當週，全球高收益債券基金流出5億美元，賣壓較上周降低。富蘭克林投顧看好金融業將受惠減稅、沃克爾法則鬆綁、法規諮詢費用降低，以及整體升息環境提高利差，推升整體資產回報率，點亮金融債的前景。此外，醫療產業具備龐大的海外資金，稅改政策通過後，可望帶動資金匯回，提供未來產業併購契機。

匯市／觀察具基本面的新興國貨幣

富蘭克林證券投顧表示，2018年匯市面臨的變化包括歐洲央行每月印鈔購債規模將減半至300億歐元，以及美國減稅政策開始落實的效應。預期美元可望受惠於企業海外資金匯回的支撐，而其他支撐因素則在於經濟成長較佳以及持續升息的效應。

歐元部份，歷經2017年強勢升值，年底又逢1.20元關卡，再加上義大利政治不確定性風險逐漸增溫，短線先觀察歐元能否站穩1.20關卡以上。

日圓部分，德意志銀行(12/29)報告中指出，在預期美國經濟成長率達2.6%，2018及2019年聯準會各升息三次及四次情境下，日圓相對美元可能於2018年有貶至120元的機會。