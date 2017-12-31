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2018年台灣經濟 保2無虞但成長放緩

2017-12-31 09:45中央社 台北31日電

2018年即將到來，展望台灣經濟表現，國內主要預測機構認為，復甦動能可望持續，經濟成長率「保2」沒問題，但受美國稅改、政策不確定性及地緣政治等干擾，成長力道恐放緩。

受惠於全球景氣穩健復甦、國際原物料價格走高，2017年台灣經濟表現優於預期，根據主計總處的資料顯示，前3季經濟成長率分別為2.66%、2.13%及3.11%；加上財政部公布11月出口288.8億美元，歷年單月最高，年增14%，增幅重回雙位數，且是連14個月正成長，台灣2018年景氣將可延續今年的成長趨勢。

以國內主要機構對台灣2018年景氣展望來看，由高至低依序為中央研究院的2.43%、台灣綜合研究院的2.31%、台灣經濟研究院的2.30%、主計總處的2.29%、中華經濟研究院的2.27%，以及元大寶華綜合經濟研究院的2.2%。

換言之，各機構皆認為，台灣2018年經濟成長率（GDP）「保2」沒問題，但恐將低於主計總處對今年的2.58%預估值。

中央研究院指出，目前看來全球景氣都相當樂觀，2017年的復甦情況將延續到2018年，表現不會太差，主因全球需求上升及原物料價格趨穩，全球經濟與貿易不斷增長，2018年台灣經濟成長率仍有2字頭，但考量比較基期較高下，成長率會比2017年略低。

中研院經濟所所長簡錦漢以「晴空萬里飄烏雲」形容台灣2018年經濟表現。其中影響台灣的不確定因素包含中美兩大強國的貿易衝突、美國稅改以及聯準會縮表對全球資金的波動、地緣政治風險，和中國大陸債務問題等。

另外，台綜院提到，台股屢創新高以及公務體系加薪的政策利多，讓民間消費信心逐漸回穩，但國內長期低薪環境，一般民眾所得成長遲緩且趨向兩極化的分配，國內整體消費趨勢仍偏向悲觀，民眾消費意願保守。

同時，主計總處也認同隨著國內景氣穩定成長，基本工資及軍公教待遇調高，可望推升消費意願，但國內少子女化及人口老化等結構性因素，則將制約部分民間消費的成長力道。

元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源提醒，兩岸關係發展走向不明朗、政策不穩定恐妨礙企業在台營運，另外，民眾對政府經濟政策缺乏信心且普遍不滿政府表現，都不利政策的推動，恐削減台灣成長動能。

經濟成長率稅改
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