12月物價指數 溫和平穩

2017-12-31 01:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ／台北報導



主計總處將於1月5日發布2017年12月消費者物價指數（CPI），去年蔬果類基期較高，可能成為本次抑低食物類漲幅的力道，菸稅調漲則成為另一股推力，不過整體來說，物價料將維持溫和平穩的態勢。

物價漲幅多關注年增率（YOY）的變化，而上年同期的基期高低是影響漲跌幅的重要因素。2016年9月中下旬颱風接連侵襲，使得蔬果價格上漲，對食物類的衝擊影響了整個第4季，其中又以10、11月的影響較大、基期相對較高，可以預期，2017年第4季的食物類CPI還是會因高基期效應、被抑低漲幅。

2017年11月七大類CPI中，變動較大者分別是雜項類大漲4.97%、食物類下跌2.68%，食物類下跌的主因就是蔬菜及水果分別下跌21.7%以及11.9%，合計影響總指數下跌1.27個百分點；蛋類價格持續受到芬普尼事件影響，下跌一成二，抑低了整體食物類表現。

至於雜項類顯著上漲，是因為菸稅調漲效應顯現，香菸上漲27.27%所致，其漲幅創下2003年1月以來的新高。

主計總處說明，2017年6月菸稅調漲，不過舊菸必須以原價銷售、不能漲價，新菸才可調漲，因此政策6月上路，但直至10月舊菸陸續銷售完畢，菸稅調漲推升物價才遞延發酵，11月便幾乎完全反映。

儘管2017年第4季菸稅調漲的遞延效果才開始浮現，但因為接下來的比較基期都處於菸價尚未調漲的階段，主計總處官員直指，未來一年香菸都會推升CPI的上漲。

至於反映廠商進貨成本的躉售物價指數（WPI），2017年下半年開始回到正成長，主因國際原物料價格上漲，尤其原油價格是主要的推升力道。