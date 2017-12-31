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人多地方該去嗎？小心跨年常見4大意外

製造業PMI 估連22月擴張

2017-12-31 00:58經濟日報 記者潘姿羽／台北報導

景氣穩健復甦，預估台灣PMI持續拉長史上最長擴張期的紀錄。 本報系資料庫
景氣穩健復甦，預估台灣PMI持續拉長史上最長擴張期的紀錄。 本報系資料庫
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中經院1月2日將發布2017年12月製造業採購經理人指數（PMI），由於景氣穩健復甦，預估邁向連續第22個月擴張，持續拉長史上最長擴張期的紀錄。

截至2017年11月，PMI已連續第21個月呈現擴張，創下史上最長擴張期，且因各項經濟數據表現亮眼，當時中經院院長吳中書也說，接下去幾個月「持續擴張機率是蠻高的」。

PMI以50做為榮枯線，指數高於50代表景氣擴張、小於50則代表收縮；由於全球景氣穩步復甦，且外銷訂單等領先指標相當暢旺，使得製造業前景看好。

經濟部最新公布的2017年11月外銷訂單統計，不只連續16個月正成長，且外銷訂單、資訊通信產品、電子產品均創下歷年新高的佳績，可以預見近期的景氣動能將有強勁支撐力道。

觀察11月製造業六大產業PMI表現，全數呈現擴張，且全體製造業的新增出口訂單、進口原物料指數，以及未來六個月景氣狀況指數都已連續21個月呈現擴張，整體製造業指標頗為正面。

進一步看電子暨光學產業相關指標，新增訂單指數連續十個月維持在60以上的擴張速度，未來六個月景氣狀況指數更連續11個月維持在60以上的擴張速度，因此讓中經院對於前景維持信心。

吳中書先前表示，11月PMI、NMI（非製造業經理人指數）走向相反，但都持續處於擴張階段，顯示台灣經濟穩步擴張，尤其從目前製造業表現來看，PMI接下來幾個月持續擴張機率蠻高的。

近日國內智庫陸續發布經濟預測，儘管多有提到國內存在不少結構性問題，國際間也有些不確定因素成為潛藏風險，但均認同景氣維持復甦態勢，明年經濟持續轉好。

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製造業PMI經濟部原物料吳中書
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