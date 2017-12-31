青年薪資有憂 成長低緩

2017-12-31 03:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ／台北報導



圖／經濟日報提供 分享 facebook 2011年至2015年間，月均薪資中位數整體增加了5.5％，但若按年齡別來看，40歲以下增幅明顯較低，薪資成長皆不及3％，顯示青年薪資呈現低緩成長現象。

2015年月均薪資中位數整體成長5.5％，若按性別區分，以女性增幅較高達6.1％，主因薪資分布多集中2萬～3萬元，較易受惠於基本工資調漲。男性的增幅是5.2％。

若按年齡別區分，40歲以下增幅明顯較低，薪資成長皆不及3％，相反地，41歲以上增幅多近一成。財政部官員分析，顯示青年薪資低緩成長現象遠甚於其他年齡層。

各大業別中有近半數月均薪資所得中位數低於全國3.5萬元水準，其中又以住宿及餐飲業、其他服務業最低，皆落在2.5萬元以下，電力及燃氣供應業最高，達8.9萬元。

營造業、教育服務業、批發及零售業、藝術娛樂休閒服務業、支援服務業、農林漁牧業月均薪資所得中位數也都低於全國3.5萬元水準。

電力供應業、菸草製造業、郵政業等公用事業與官股持比高的業別，因敘薪方式大多按年資計算，薪資中位數較高且差異小。

反觀燃料零售業（加油站）、食品飲料菸草零售業、清潔服務業、洗衣業等服務業正好相反，因按時計酬員工比重較高，且屬勞力密集業別，薪資分布呈現出中位數低且業內差異小的態樣。