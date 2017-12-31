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人多地方該去嗎？小心跨年常見4大意外

130萬人月薪約23K 四分之一工作者發低薪悲鳴

2017-12-31 03:43經濟日報 記者蘇秀慧／台北報導

彭總裁告別作為低薪鳴不平，再度引爆低薪話題。台灣低薪問題到底有多嚴重？讓數字告訴你：台灣有近四分之一的薪資工作者屬低薪族、約130萬人、月薪在2.2萬～2.3萬元、21-40歲就占了六成...這是台灣低薪族的悲歌。

他們多屬青年，21~30歲的青貧族占了三成三；大多從事勞力密集與計時人員比重高的業別，如美容美髮、飲料店、餐館業，低薪族占比都達五成以上。

如果以2011～2015年低薪族人數變化來看，餐館業增加人數最多，達1.8萬人，這和近年勞動市場部分工時人員日增有關，致低薪族集中在上述行業。

低薪族的定義是根據經濟合作暨發展組織（OECD）薪資水準指標，薪資低於中位數三分之二，屬低薪族（Low Pay）。所謂「中位數」即指100人薪資從低排到高，第50個人的薪資。

財政部統計處的「由財稅大數據探討台灣近年薪資樣貌」顯示，2015年月均薪資所得為4.8萬元，中位數為3.5萬元，低薪族門檻約落在2.2萬~2.3萬元，僅略高於同期基本工資1.8萬~2萬元。

我國低薪族占比約在二成五左右，自2011年的26.4%漸降至2015年的25.2%，人數約在130萬人左右。財政部官員分析，主要是受近年基本工資逐年調高與景氣回溫影響。

如果按公司類型區分，低薪族占比與公司規模大小呈反向變動，上市櫃公司低薪族占比多在一成及以下，而非上市櫃公司占比達近三成，相對較高。

由於非上市櫃公司涵蓋員工人數多，低薪族占比又高，整體而言，低薪族人數中，近九成五來自非上市櫃公司。

如果從性別區分，性別差異依然存在，女性受限於薪資較低，低薪族占比達三成，較男性的二成占比高。

薪資中位數隨年齡而逐步提高，低薪族占比則呈反向遞減。以2015年為例，21歲至30歲年齡組的低薪族占比達三成三最高，大致符合外界對青貧族的印象；其他年齡層低薪族占比約在二成左右，且不因年齡增加而大幅下降，61歲至65歲年齡組當中仍有一成八屬於低薪族。

整體而言，低薪族人數以21-40歲年齡組占總人數六成最多，合計有76萬人。

勞力密集與計時員工較多的業別，低薪族占比較高，都在五成以上，其中，美容美髮業高達七成二、飲料店業六成二、餐館業五成二；以2011～2015年低薪族人數增幅變化來看，以餐館業增加的低薪人數最多，達1.8萬人，其次則是各類貨品批發及零售業。

財政部官員表示，這與工作型態改變有關，由於近年勞動市場部分工時人員日增，其中又以服務業部門採按時計酬者居多，因此造成低薪族人數增加集中在上述業別。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
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