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元旦連假第二天 國道這10個路段易塞

觀察站／政策失當 外勞飆升難解

2017-12-30 13:13聯合晚報 本報記者陳素玲

近十年外勞人數增加情形資料來源／勞動部網站 製表／陳素玲
近十年外勞人數增加情形資料來源／勞動部網站 製表／陳素玲
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來台工作的產業、社福外勞成了失速列車，一路飆升，除了一連串政策失當、錯失先機，導致企業對外勞仰賴更深外，年輕人輕技術、重服務就業習性已定，也預示外勞失控景象只會更趨嚴重。只是當台灣企業已享有多年便宜的外勞、低薪的本勞，仍高喊要「降低成本」，恐怕才是最令人擔心的問題。

外勞增減雖受景氣、高齡等自然外在因素變化影響，但政策管控仍是真正關鍵，多年來，外籍監護工的進用政策時鬆時緊，的確左右監護工成長幅度。

無奈隨著台灣步入高齡化社會，長照體系一拖十幾年，年長者若無法自主行動，除非送進養護機構，只能選擇外籍監護工，無論誰執政，緊縮外籍監護工幾乎是與全民為敵，外籍監護工進用只能愈放愈寬，導致如今連社福外勞都衝破25萬人。諷刺的是，由於國人寧用外勞不愛長照，這25萬人反而成為政府發展長照的最大阻力。

產業外勞何嘗不是如此？執政者上任將解決企業投資難題視為首要任務，企業進言除了要便宜水電土地外，還要更多的外勞。近幾年最大幅度的鬆綁，就是2012年勞動部新增多繳就業安定費、就可增聘1%-5%外勞的機制，從此大開企業進用外勞之門，五年就增聘28萬外勞，外勞增速幾近失控。

台灣的低薪到底與外勞有無關係?有一說是薪資較高的製造及科技業基層體力工，工作幾由外勞取代，本勞被迫往低薪服務業就業；但雇主端則抱怨，諸如必須穿防塵衣或是輪夜班的高薪工作，祭出高薪也找不到本勞願意做。在外勞逼近70萬人，甚至可見未來可能出現百萬大關之際，政府除了看到數字，應該還有更多的反省。

外勞長照
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