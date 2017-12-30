台灣外勞人數失速 衝70萬

2017-12-30 13:12 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



今年社福外勞24萬9641人，較去年增加4萬多人，大幅成長79.8%。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

統計顯示，光到11月為止，台灣今年外勞人數較去年增加5萬人，達67.4萬人，較去年成長幅度大增八成，創23年來次高；尤其產業、社福外勞同見雙飆，更是近幾年罕見，顯示我國勞動力失衡狀況持續惡化，外勞衝破70萬大關指日可待。

值得關注的是，2013年開放企業透過多繳就業安定費3000至7000元，增買外勞額度(附加外勞機制)後，五年來光此機制就增加了28.4萬外勞，這也是外勞人數快速衝破50萬、60萬，往70萬大關邁進的關鍵政策。

政府開放外勞來台工作25年來，除了開放第一年驟增5萬餘名外勞外，每年來台外勞人數約新增1-2萬餘人；第二次暴增出現在2013年因為政府為回應企業要求放寬外勞引進，且吸引台商回流，因此新增附加就業安全費可增加進用外勞機制，隔年外勞一舉暴增6.2萬人。今年則出現第三波成長高峰。

根據勞動部公布11月外勞最新人數，外勞總數已達67萬4651人，產業外勞42萬5010人、社福外勞24萬9641人，較去年增加4萬9883人，比起前一年新增3萬6828人，大幅成長79.8%。

不同於往年，近幾年外勞增加以產業外勞為主，但今年整體外勞人數增加近5萬人中，產業及社福外勞竟雙雙飆升，產業外勞新增3萬7533人，也是歷年次高，社福外勞新增1萬2350人，也創12年次高。

觀察42萬產業外勞結構，3K產業仍是主要大宗，3K外勞約30萬人，其次是附加就安費增額外勞8萬8724人，排名第三是船員約1萬2275人；但當初希望藉由增加外勞配額吸引台商回流或新增的國內投資案，外勞人數分別只有2523人、1072人，顯示政策效果有限。

至於社福外勞連續兩年都異常暴增1.2萬，更是近七、八年少見。除了人口老化因素，一般認為也與勞動部兩年前開放85歲以上輕度失能者，即可聘用外籍家庭看護工政策有關。