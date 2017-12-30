「新南向」下一步 石化、農業、醫療

2017-12-30 03:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳慶徽 ／台北報導



年底將至，總統府昨（29）日舉辦年終媒體茶敘，盤點今年度台灣整體的經濟發展，蔡英文總統指出，屬於台灣自己的經貿戰略「新南向政策」已獲得東南亞與南亞國家的回響。

她指出，今年截至10月統計，台灣與新南向的18國家，在雙邊貿易總額較去年同期成長近兩成；觀光客成長超過三成；留學生人數超過3.1萬人。「這就是新南向的成果」。

未來，她表示，將繼續針對如石化、農業、醫療等台灣具優勢、且有能力南向發展的產業進行輔導與協助，整合政府與民間力量，共同打造新南向產業生態鏈。

「我們是在和時間賽跑。」蔡總統談到，政府期望推動的經濟轉型，不只是要將過去停滯、落後所造成的差距追趕回來，也是要針對近年全球經貿情勢的變化，來進行更前瞻的布局與調整。她強調，政府將匯聚各界力量，全方位改善經濟與產業的體質結構。

此外，蔡總統也談到，「5+2產業創新計畫」目前也有不錯表現，近一年來太陽光電裝置容量已增加一倍，而國內離岸風電的發展也受到了全球綠能業者的關注。她說，2020年以前，台灣的綠能市場將獲得規模超過2,500億元的國內外投資金額，成為全世界綠能企業的投資對象，而她點出，這些都將轉化為更多的優質工作機會。