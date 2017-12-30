親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

總統年終談話請出無人機 這3字仍然鐵打不動

「新南向」下一步 石化、農業、醫療

2017-12-30 03:49經濟日報 記者陳慶徽／台北報導

年底將至，總統府昨（29）日舉辦年終媒體茶敘，盤點今年度台灣整體的經濟發展，蔡英文總統指出，屬於台灣自己的經貿戰略「新南向政策」已獲得東南亞與南亞國家的回響。

她指出，今年截至10月統計，台灣與新南向的18國家，在雙邊貿易總額較去年同期成長近兩成；觀光客成長超過三成；留學生人數超過3.1萬人。「這就是新南向的成果」。

未來，她表示，將繼續針對如石化、農業、醫療等台灣具優勢、且有能力南向發展的產業進行輔導與協助，整合政府與民間力量，共同打造新南向產業生態鏈。

「我們是在和時間賽跑。」蔡總統談到，政府期望推動的經濟轉型，不只是要將過去停滯、落後所造成的差距追趕回來，也是要針對近年全球經貿情勢的變化，來進行更前瞻的布局與調整。她強調，政府將匯聚各界力量，全方位改善經濟與產業的體質結構。

此外，蔡總統也談到，「5+2產業創新計畫」目前也有不錯表現，近一年來太陽光電裝置容量已增加一倍，而國內離岸風電的發展也受到了全球綠能業者的關注。她說，2020年以前，台灣的綠能市場將獲得規模超過2,500億元的國內外投資金額，成為全世界綠能企業的投資對象，而她點出，這些都將轉化為更多的優質工作機會。

新南向政策綠能太陽光電
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

總統談央行新總裁條件...能抗壓

2017-12-30 03:50

蔡總統射5箭 要終結青年低薪

2017-12-29 23:58

民進黨與勞工關係翻轉？ 蔡總統：這說法不公允

2017-12-29 21:51

中油招考新人 2人舞弊遭取消資格

2017-12-29 20:38

備用容量率15%入法 電業新市場可望成形

2017-12-29 14:53

股市萬點無感 搶救投資才是硬道理

2017-12-29 13:15

首位產業界背景 盧明光接掌台灣併購與私募股權協會

2017-12-29 12:40

台灣父子檔咖啡傳奇背後 有一段親情交揉糾葛的故事

2017-12-29 09:40

實在是對不起勞工 一支iPhone揭露台灣低薪真相

2017-12-29 08:53

榮剛經營權大戰的錢鬥奇觀

2017-12-28 13:47
看更多

熱門文章

鴻海轉讓夏普特別股 大賺3.5倍獲利658億元

2017-12-29 19:09

中油招考新人 2人舞弊遭取消資格

2017-12-29 20:38

慶富案授信缺失 14銀行遭罰4,000萬元

2017-12-29 17:06

巨城今年業績上看110億元 明年擴大營運面積

2017-12-29 22:06

中國信託LINEPay卡回饋 明年回歸2%

2017-12-29 14:14

賣油給北韓 這個名字曾現蹤國內求職網…

2017-12-29 22:04

長榮海運再添生力軍 新船今天擲瓶

2017-12-29 16:55

南僑陳飛龍看好外食人口增加 點水樓大直店開幕

2017-12-29 10:31

蔡總統射5箭 要終結青年低薪

2017-12-29 23:58

28年來最猛 台幣全年升值8.14%

2017-12-30 01:26

跨境電商明年將課營所稅 臉書也要繳

2017-12-29 22:20

金融監理沙盒三讀通過 推動FinTech再跨一步

2017-12-29 14:29

長虹賣大樓予中華郵政 逾19億獲利入袋

2017-12-29 09:54

台幣、人民幣雙升 科技廠淌血

2017-12-30 01:19

夏普出貨飆 TV大贏家

2017-12-30 04:00

新台幣早盤強升1.54角 升破29.7元

2017-12-29 10:04

金融監理沙盒樹重要里程碑 3分鐘看懂

2017-12-29 18:32

備用容量率15%入法 電業新市場可望成形

2017-12-29 14:53

大陸稅局新通知 會計師：台商不一定受惠

2017-12-29 10:32

外幣ATM平均每筆領逾萬元 中信銀全台鋪設

2017-12-29 09:58

首位產業界背景 盧明光接掌台灣併購與私募股權協會

2017-12-29 12:40

開低後震盪走高 新台幣午盤貶值0.6分

2017-12-29 12:49

夏普電視銷售佳 推升鴻海電視組裝出貨量

2017-12-29 19:25

如何規劃 才能真節稅？

2017-12-29 14:27

家庭保單缺口抓漏4準則

2017-12-29 15:22

解決青年低薪問題 蔡總統拋五方向

2017-12-29 21:24

高通新晶片 槓聯發科

2017-12-30 00:05

下任央行總裁人選 蔡總統強調要有這項特質

2017-12-29 17:01

凱基、玉山銀 獲准增設分行

2017-12-30 04:35

北市豪宅回溫聲不斷 整年算下來僅小增五件

2017-12-29 09:52

民進黨與勞工關係翻轉？ 蔡總統：這說法不公允

2017-12-29 21:51

日本伊藤忠180億收購頂新101持股 成唯一外資股東

2017-12-30 04:17

保險避稅？ 沒弄懂付更多

2017-12-29 14:27

南僑點水樓 大直開新店

2017-12-29 14:27

友達、群創先推Mini LED

2017-12-30 00:06

華航聯手法航出擊 台北直飛巴黎即日開賣

2017-12-29 11:24

晶電、隆達搶進Micro LED

2017-12-30 00:06

2018年第1季PI將漲價10%至15% 達邁受惠

2017-12-29 19:26

金管會核准凱基銀、玉山銀及信合社增設7間分支機構

2017-12-29 21:50

2018世界新車大展 蘇純興對明年車市更樂觀

2017-12-29 12:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top