親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

總統年終談話請出無人機 這3字仍然鐵打不動

蔡總統射5箭 要終結青年低薪

2017-12-29 23:58聯合報 記者林敬殷／台北報導

蔡英文總統表示，2018年將全力以赴，改善年輕人的低薪問題。 記者王騰毅／攝影
蔡英文總統表示，2018年將全力以赴，改善年輕人的低薪問題。 記者王騰毅／攝影
分享

蔡英文總統昨天在總統府年終記者會表示，二○一八年，她給行政團隊一個最重要的任務，就是全力以赴，改善年輕人的低薪問題，政府會用產業順利升級和轉型、持續鼓勵企業加薪、基本工資調整不會停、提供職涯諮詢與訓練、減輕年輕人的生活負擔等五個方法，終結青年低薪問題。

勞基法修法引發社會不小質疑，蔡總統藉年終記者會，以解決青年低薪問題五個方法為主軸向社會說明。蔡總統也說，這些方法都需要一些時間，它們不會立竿見影。解決青年低薪問題，是政府的責任。如果現在不開始，對不起這個世代，以及未來幾個世代的年輕人。

針對減輕低薪的五個方法，蔡總統說，第一個方法也是最關鍵的，就是要讓產業順利的升級跟轉型。政府會把低薪的行業，一個一個盤點出來，協助導入新科技或改變商業模式，來加速升級轉型。

針對基本工資調整不會停，蔡總統說，以前廿二Ｋ對有些年輕人可能是起薪的天花板，經過兩次基本工資的調升，二○一八年開始，廿二Ｋ就要變成起薪的樓地板。政府還要推動「最低工資法」，為最低薪資的訂定建立法制基礎，也讓所有影響工資的因素，可以被納入最低工資的討論。

蔡總統表示，要減輕年輕人的生活負擔，政府會開始研議再進一步降低學貸利息，並提供津貼，給予畢業後連續就業的年輕人。

對政府若干政策引發反彈，蔡總統說，她知道改革經常會引發街頭的抗議，改革也會經常要付出民調下滑的政治代價，這一點她早有心理準備。「但只要改革對台灣有利，我無怨無悔。」

在回應媒體提問時，蔡總統也說，她理解很多年輕人或社運，以更鮮明或更直接方式表達訴求，是激發社會問題的認識跟關注，但執政黨必須從現實面出發來面對問題，維持社會平衡、減少社會對立，總有一天會看到，這個執政者改革速度雖不如他們預期，但以適當的速度來體現社會共同珍惜的價值。

圖為勞團排出「26K」圖案，表達台灣勞工低薪血汗的慘況。 圖／聯合報系資料照片
圖為勞團排出「26K」圖案，表達台灣勞工低薪血汗的慘況。 圖／聯合報系資料照片
分享

基本工資職涯薪資
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

總統談央行新總裁條件...能抗壓

2017-12-30 03:50

「新南向」下一步 石化、農業、醫療

2017-12-30 03:49

民進黨與勞工關係翻轉？ 蔡總統：這說法不公允

2017-12-29 21:51

中油招考新人 2人舞弊遭取消資格

2017-12-29 20:38

備用容量率15%入法 電業新市場可望成形

2017-12-29 14:53

股市萬點無感 搶救投資才是硬道理

2017-12-29 13:15

首位產業界背景 盧明光接掌台灣併購與私募股權協會

2017-12-29 12:40

台灣父子檔咖啡傳奇背後 有一段親情交揉糾葛的故事

2017-12-29 09:40

實在是對不起勞工 一支iPhone揭露台灣低薪真相

2017-12-29 08:53

榮剛經營權大戰的錢鬥奇觀

2017-12-28 13:47
看更多

熱門文章

鴻海轉讓夏普特別股 大賺3.5倍獲利658億元

2017-12-29 19:09

中油招考新人 2人舞弊遭取消資格

2017-12-29 20:38

慶富案授信缺失 14銀行遭罰4,000萬元

2017-12-29 17:06

巨城今年業績上看110億元 明年擴大營運面積

2017-12-29 22:06

中國信託LINEPay卡回饋 明年回歸2%

2017-12-29 14:14

賣油給北韓 這個名字曾現蹤國內求職網…

2017-12-29 22:04

長榮海運再添生力軍 新船今天擲瓶

2017-12-29 16:55

南僑陳飛龍看好外食人口增加 點水樓大直店開幕

2017-12-29 10:31

蔡總統射5箭 要終結青年低薪

2017-12-29 23:58

28年來最猛 台幣全年升值8.14%

2017-12-30 01:26

跨境電商明年將課營所稅 臉書也要繳

2017-12-29 22:20

金融監理沙盒三讀通過 推動FinTech再跨一步

2017-12-29 14:29

長虹賣大樓予中華郵政 逾19億獲利入袋

2017-12-29 09:54

台幣、人民幣雙升 科技廠淌血

2017-12-30 01:19

夏普出貨飆 TV大贏家

2017-12-30 04:00

新台幣早盤強升1.54角 升破29.7元

2017-12-29 10:04

金融監理沙盒樹重要里程碑 3分鐘看懂

2017-12-29 18:32

備用容量率15%入法 電業新市場可望成形

2017-12-29 14:53

大陸稅局新通知 會計師：台商不一定受惠

2017-12-29 10:32

外幣ATM平均每筆領逾萬元 中信銀全台鋪設

2017-12-29 09:58

首位產業界背景 盧明光接掌台灣併購與私募股權協會

2017-12-29 12:40

開低後震盪走高 新台幣午盤貶值0.6分

2017-12-29 12:49

夏普電視銷售佳 推升鴻海電視組裝出貨量

2017-12-29 19:25

如何規劃 才能真節稅？

2017-12-29 14:27

家庭保單缺口抓漏4準則

2017-12-29 15:22

解決青年低薪問題 蔡總統拋五方向

2017-12-29 21:24

高通新晶片 槓聯發科

2017-12-30 00:05

下任央行總裁人選 蔡總統強調要有這項特質

2017-12-29 17:01

北市豪宅回溫聲不斷 整年算下來僅小增五件

2017-12-29 09:52

凱基、玉山銀 獲准增設分行

2017-12-30 04:35

民進黨與勞工關係翻轉？ 蔡總統：這說法不公允

2017-12-29 21:51

日本伊藤忠180億收購頂新101持股 成唯一外資股東

2017-12-30 04:17

保險避稅？ 沒弄懂付更多

2017-12-29 14:27

南僑點水樓 大直開新店

2017-12-29 14:27

友達、群創先推Mini LED

2017-12-30 00:06

華航聯手法航出擊 台北直飛巴黎即日開賣

2017-12-29 11:24

2018年第1季PI將漲價10%至15% 達邁受惠

2017-12-29 19:26

晶電、隆達搶進Micro LED

2017-12-30 00:06

2018世界新車大展 蘇純興對明年車市更樂觀

2017-12-29 12:49

金管會核准凱基銀、玉山銀及信合社增設7間分支機構

2017-12-29 21:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top