蔡總統射5箭 要終結青年低薪

2017-12-29 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



蔡英文總統表示，2018年將全力以赴，改善年輕人的低薪問題。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

蔡英文總統昨天在總統府年終記者會表示，二○一八年，她給行政團隊一個最重要的任務，就是全力以赴，改善年輕人的低薪問題，政府會用產業順利升級和轉型、持續鼓勵企業加薪、基本工資調整不會停、提供職涯諮詢與訓練、減輕年輕人的生活負擔等五個方法，終結青年低薪問題。

勞基法修法引發社會不小質疑，蔡總統藉年終記者會，以解決青年低薪問題五個方法為主軸向社會說明。蔡總統也說，這些方法都需要一些時間，它們不會立竿見影。解決青年低薪問題，是政府的責任。如果現在不開始，對不起這個世代，以及未來幾個世代的年輕人。

針對減輕低薪的五個方法，蔡總統說，第一個方法也是最關鍵的，就是要讓產業順利的升級跟轉型。政府會把低薪的行業，一個一個盤點出來，協助導入新科技或改變商業模式，來加速升級轉型。

針對基本工資調整不會停，蔡總統說，以前廿二Ｋ對有些年輕人可能是起薪的天花板，經過兩次基本工資的調升，二○一八年開始，廿二Ｋ就要變成起薪的樓地板。政府還要推動「最低工資法」，為最低薪資的訂定建立法制基礎，也讓所有影響工資的因素，可以被納入最低工資的討論。

蔡總統表示，要減輕年輕人的生活負擔，政府會開始研議再進一步降低學貸利息，並提供津貼，給予畢業後連續就業的年輕人。

對政府若干政策引發反彈，蔡總統說，她知道改革經常會引發街頭的抗議，改革也會經常要付出民調下滑的政治代價，這一點她早有心理準備。「但只要改革對台灣有利，我無怨無悔。」

在回應媒體提問時，蔡總統也說，她理解很多年輕人或社運，以更鮮明或更直接方式表達訴求，是激發社會問題的認識跟關注，但執政黨必須從現實面出發來面對問題，維持社會平衡、減少社會對立，總有一天會看到，這個執政者改革速度雖不如他們預期，但以適當的速度來體現社會共同珍惜的價值。