民進黨與勞工關係翻轉？ 蔡總統：這說法不公允

2017-12-29 21:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳慶徽 ╱即時報導



今年自行政院長賴清德宣布將針對一例一休再提出修正法案後，勞基法爭議就不斷延燒，蔡英文總統在年終媒體茶敘上被問到相關問題，她回應指出，執政黨需在提升勞工權益的同時，給予中小企業轉型發展的空間，而她盼望各界未來可在此案於立院協商時好好坐下來談。記者王騰毅／攝影 分享 facebook

年底將至，今年自行政院長賴清德宣布將針對一例一休再提出修正法案後，勞基法爭議就不斷延燒，引起各方諸多討論與反對浪潮，今（29）日蔡英文總統在年終媒體茶敘上被問到相關問題，她回應指出，執政黨需在提升勞工權益的同時，給予中小企業轉型發展的空間，而她盼望各界未來可在此案於立院協商時好好坐下來談，找到大家都可接受的方法。

「以一次修法定位民進黨跟勞工關係的翻轉，我覺得不太公允。」蔡總統指出，從去年520以來，執政黨已持續改善勞工朋友的權益，強調在一例一休的修法過程中，政府真正落實了週休二日的實施，同時提升了法定基本工資的門檻，而未來也將繼續持續找尋調高基本公司的空間。

被問到未來對於大眾對民進黨的信心問題，蔡總統表示，長期來看，民進黨與勞工朋友比較近是事實，然而，她指出，去年勞基法修法過程中，也同時面臨了勞工與需要轉型的中小企業間該如何維持平衡的問題。

蔡總統說，部分中小企業目前確實存在著生存邊緣的掙扎，而民進黨一方面需要持續提升勞工權益，但另一方面也必須給予中小企業轉型空間。而若是從信心面來講，她認為其實是有好轉的現象，期望未來政府可藉由持續推動產業轉型，使景氣恢復，讓整個經濟走上正向循環。