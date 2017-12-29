解決青年低薪問題 蔡總統拋五方向

2017-12-29 21:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳慶徽 ╱即時報導



面對青年低薪問題，蔡英文總統強調政府所有努力都只有一個共同的目標，「要讓下一代的台灣年輕人，生活在一個不一樣的國家中」。記者王騰毅／攝影 分享 facebook

面對青年低薪問題，蔡英文總統今（29）日拋出包括產業升級、鼓勵企業加薪、調整基本工資、提供職涯規劃與減輕青年負擔等五大方向，強調政府所有努力都只有一個共同的目標，「要讓下一代的台灣年輕人，生活在一個不一樣的國家中」。

蔡總統指出，第ㄧ、也是最關鍵的方法，就是要讓國內產業順利升級與轉型。她舉例，像是國機國造計畫，目前已經創造了700多個航空製造業人才的工作機會，而推估未來此產業有機會增加到約2000個新增的就業機會。她另外提到，像是專注國防產業研發的中科院，自去年520起，已新聘近1500名員工，「這樣優質的工作，才能根本改善青年低薪問題。」

「我們會將低薪行業，一個個盤點出來。」蔡總統表示，未來政府也將協助低薪企業導入新科技，透過改變商業模式的方式，來加速各產業的升級轉型。

第二，蔡總統提到，將延續先前政策，繼續鼓勵企業加薪。她說，若企業願意提高替員工加薪的幅度，政府也會提供相對應的支持。她認為，當企業願意分享更多利潤給員工，提高員工消費能力，便可使景氣正向循環，而這對於企業與勞工都各有好處。

「基本工資的調整不會停，」蔡總統強調，第三是將繼續推動「最低工資法」的訂定，建立最低工資的法制基。她提到，近一年多來，已經過兩次基本工資的調升，而明年起，22K也將從以前青年就業的天花板，成為起薪的樓地板。

第四，蔡總統表示，針對從事低薪或是非典型工作的年輕人，政府會提供充分職涯諮詢、訓練與津貼資源，使這些青年擁有更多機會。

第五，蔡總統提到，為了減輕年輕人負擔，政府也持續推動像是社會住宅、公共托育、長照等相關政策。此外，她特別點出，未來將研議進一步降低學貸利息與提供畢業後連續就業者津貼等政策方向。

最後，蔡總統指出，以上的政策都需要時間實行，並不會立竿見影，但解決青年低薪是政府責任，強調「現在不開始，我們對不起這個世代，與未來幾個世代的年輕人」。