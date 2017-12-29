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台正丁醇遭陸控反傾銷 經部籲積極應訴

2017-12-29 21:20中央社 台北29日電

中國大陸商務部今天公告對台灣、馬來西亞及美國進口正丁醇展開反傾銷調查，經濟部國際貿易局呼籲，業者應把握調查時效，儘早登記參加調查、填復問卷並積極提出書面意見。

本次涉案產品正丁醇在大陸海關稅則號列為29051300，廣泛應用於塗料、粘膠劑、紡織助劑、增塑劑等領域，也是油脂、生物化學藥和香料的萃取劑及優良有機溶劑。

根據大陸海關統計，2014年至2017年6月大陸自台進口涉案產品進口值分別為1.12億美元、1.17億美元、1.06億美元及5405萬美元，約占正丁醇總進口值比重達48.62%至63.64%間，為大陸該產品第一大進口來源。以2016年來看，本次受調的台灣、馬來西亞、美國占總進口值比重各為53.09%、11.33%、8.05%，合計占比超過7成。

此案傾銷調查期間為2016年7月1日至2017年6月30日，產業損害調查期間為2014年1月1日至2017年6月30日，預計於2018年12月29日結束調查，特殊情況下調查時間可延長至2019年6月29日。

根據台灣貿易統計資料，大陸在調查期間內為台灣正丁醇產品最大出口市場。

貿易局表示，已將相關訊息轉知台灣區石油化學工業同業公會及業者，並呼籲台灣業者注意反傾銷調查案時效，儘早登記參加調查。任何利害關係方可於大陸商務部公告發布日起20天內，向大陸商務部貿易救濟調查局登記參加此次反傾銷調查。

為協助廠商應訴，貿易局訂有相關補助辦法，對涉案廠商聘請律師、會計師應訴費用提供部分補助，廠商可透過相關公會向貿易局提出申請。

馬來西亞反傾銷
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