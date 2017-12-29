中油招考新人 2人舞弊遭取消資格

2017-12-29 20:38 中央社 台北29日電



中油23日在北中南招考僱用人員，為防止日前舞弊事件再傳，中油更換題型、偵測通訊電波等，考試違規報告今天出爐，2人舞弊證據確鑿，取消資格，5年內不得報考中油相關考試。聯合報系資料照 分享 facebook

中油23日在北中南招考僱用人員，為防止日前舞弊事件再傳，中油更換題型、偵測通訊電波等，考試違規報告今天出爐，2人舞弊證據確鑿，取消資格，5年內不得報考中油相關考試。

中油公司106年僱用人員甄試23日在台北、台中、高雄3個考區共10個考場同時舉行第1試，超過1.58萬人到考，到考率86.9%，預計錄取1388人，平均錄取率約8.7%。

中油本次考試由松盟科技承辦，違規報告今天出爐，確定舞弊者2名，其中1人使用隱藏式耳機、1人使用手機聽答案，2人作弊證據明確，取消考試資格，依規定5年內禁止報考中油任何考試。

其他因遭偵測出通訊電波自行離場者共11名，162名因為未攜帶證件，或是電子通訊器材發出聲響等，該科不予計分，等同於本次考試不予錄取；另有59名則是因為證件等問題需要再確認，雖然可繼續參加考試，但日後如再報考相關考試，中油將從嚴驗證、監考。

中油本次甄試招考高中職以上學校畢業者，性別不拘、年齡不限，共招考17個類別人員，第1試以筆試方式辦理，考試科目包括共同科目國文、英文2科，占總分30%，以及各類別專業科目占總分70%。

為杜絕電子舞弊情事，中油公司對於本次甄試除商請國家通訊傳播委員會指派電波定向監測車及電信警察在各考場協助監測異常電波外，並指派專人使用隱型耳機偵測器及金屬探測設備於各考場巡查，以維護考試公平。

本次甄試第1試成績預定於明年1月15日開放網路查詢，並擇優通知應考人參加第2試。參加第2試合格錄取人員，將依第1試、第2試總成績高低依序按志願分發至公司各單位訓練，訓練6個月期滿成績合格後正式僱用。

中油為防止舞弊事件再現，已不再委託金融研訓院，改依政府採購法公開招標，也要求受委辦單位，在招考過程中加強電子偵防舞弊措施，並在題型上增加非選擇題，要求考生繳交近兩個月照片、攜帶雙證件應試等防範。