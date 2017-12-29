親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

日商伊藤忠180億元買下頂新持有101股權 直接送件投審會

竹苗水情拉警報 明年一期作供灌一月決定

2017-12-29 18:37中央社 台北29日電

降雨量不如預期，經濟部今天召開今年旱災緊急應變小組首次工作會議，明年一期作，台南地區延後至1月29日供灌，含新竹、苗栗等縣市北中部則延至1月舉行的第二次應變會議決定。

經濟部旱災應變小組召集人、次長王美花今天邀請農委會、科技部、中央氣象局及縣市政府召開旱災經濟部緊急應變小組第一次工作會議，盤點全台水情。

由於今年降雨量不如預期，統計近3個多月，新竹以南雨量不足同期6成，氣象局預測，氣候朝弱反聖嬰現象發展，未來一季降雨可能偏少，新竹、苗栗自12月27日起實施一階限水黃燈，台南則為水情稍緊綠燈。

針對明年一期作供灌方案，水利會與水利署討論後，已公告台南地區延後至1月29日供灌；至於北部及中部供灌方案，水利署副署長王藝峰接受中央社記者訪問表示，由於氣象局預測下週將有鋒面，會議中決定待下次會議，視後續降雨情形再定下方案，若降雨狀況良好，可能避免採取自主休耕或公告停灌的方式。

王藝峰表示，水利署也會配合天氣狀況，盡可能實施人工增雨作業。

今天會中討論決定，請目前水情較吃緊的新竹縣市及苗栗縣加強帶頭節水，啟動必要抗旱應變機制，包括抗旱井整備、節水宣導及開放水資源回收中心放流水等措施；此外，也請科學園區及工業區廠商加強自主節水及提升用水效率。

為充分公開水情資訊，會中決議請水利署、農委會、台水公司及一階限水地區縣市政府一週內於機關全球資訊網建置抗旱專區，公布最新水情狀況及各項抗旱因應作為。經濟部旱災應變小組第二次工作會議預定在1月25日舉行。

經濟部抗旱水利署
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

備用容量率15%入法 電業新市場可望成形

2017-12-29 14:53

股市萬點無感 搶救投資才是硬道理

2017-12-29 13:15

首位產業界背景 盧明光接掌台灣併購與私募股權協會

2017-12-29 12:40

台灣父子檔咖啡傳奇背後 有一段親情交揉糾葛的故事

2017-12-29 09:40

實在是對不起勞工 一支iPhone揭露台灣低薪真相

2017-12-29 08:53

今年促參KPI 達標沒問題

2017-12-29 04:28

觀察站／有感施政 跳脫數字治國

2017-12-29 04:28

補充人力 國發會招手經濟移民

2017-12-29 04:26

工業、服務業 缺21萬人

2017-12-29 04:26

機械設備操作員 人力吃緊

2017-12-29 04:26

國營事業新南向 動作大

2017-12-29 02:43

貿協組電動車戰隊 攻印度

2017-12-29 02:43

延攬經濟移民 國發會年後修法

2017-12-28 23:32

經長：離岸風電必備國產化 不違反WTO規定

2017-12-28 19:25

用LINE或FB叫計程車 新平台快速竄起

2017-12-28 18:52

明年恐下架民視新聞台 TBC：不會關協商大門

2017-12-28 17:40

榮剛經營權大戰的錢鬥奇觀

2017-12-28 13:47
看更多

熱門文章

紅潮再襲 電子代工恐掀砍價戰

2017-12-29 04:23

蘋果占全球手機獲利 銳減

2017-12-29 04:23

蘋果訂單大戰…三星反攻 台積不怕

2017-12-29 02:18

投信吳火生請辭 震撼業界

2017-12-29 04:30

台新金年輕化 林維俊升總座

2017-12-29 04:30

臉書要乖乖繳稅囉！ 財部將發布跨境電商課所得稅規定

2017-12-29 06:20

慶富案授信缺失 14銀行遭罰4,000萬元

2017-12-29 17:06

富邦攜台灣大 推手機發紅包

2017-12-29 04:43

中國信託LINEPay卡回饋 明年回歸2%

2017-12-29 14:14

5G發展 電信業開三藥方

2017-12-29 04:42

2018科技七趨勢 翻轉生活

2017-12-29 04:42

南僑陳飛龍看好外食人口增加 點水樓大直店開幕

2017-12-29 10:31

LINE Pay鎖定無信用卡族群

2017-12-29 04:42

國營事業新南向 動作大

2017-12-29 02:43

開設安大略機場接駁車 華航研議中

2017-12-28 21:08

補充人力 國發會招手經濟移民

2017-12-29 04:26

影／南山總經理許妙靜: 多數收費員屆齡退休

2017-12-28 22:06

業者：商業模式難建立

2017-12-29 04:42

金融業尾牙 大秀科技

2017-12-29 04:42

KPMG首位女CEO上任

2017-12-29 04:24

長虹賣大樓予中華郵政 逾19億獲利入袋

2017-12-29 09:54

跨境電商課稅 淨利率訂30%

2017-12-29 04:24

紅軍整合 將打造一條龍

2017-12-29 04:23

台新金世代交替...五年級當家

2017-12-29 04:30

新台幣早盤強升1.54角 升破29.7元

2017-12-29 10:04

長榮海運再添生力軍 新船今天擲瓶

2017-12-29 16:55

金融監理沙盒三讀通過 推動FinTech再跨一步

2017-12-29 14:29

M+明年目標…百萬用戶

2017-12-29 04:43

陸廠誘人 外資搶當夥伴

2017-12-29 04:23

外幣ATM平均每筆領逾萬元 中信銀全台鋪設

2017-12-29 09:58

開低後震盪走高 新台幣午盤貶值0.6分

2017-12-29 12:49

台新金新總座林維俊 吳東亮不可或缺的左右手

2017-12-28 23:11

LINE Pay投資一卡通 拚支付

2017-12-29 04:42

鴻海轉讓夏普特別股 大賺3.5倍獲利658億元

2017-12-29 19:09

陸品牌手機 盈餘變多了

2017-12-29 04:23

安侯建業新團隊 于紀隆、林琬琬亮相　　

2017-12-28 21:55

首位產業界背景 盧明光接掌台灣併購與私募股權協會

2017-12-29 12:40

大陸稅局新通知 會計師：台商不一定受惠

2017-12-29 10:32

手機發紅包 秒速體驗…三步驟搞定

2017-12-29 04:43

智擎新一代癌藥 將啟動合併免疫療法臨床

2017-12-28 21:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top