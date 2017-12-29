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經貿辦增設新南向服務中心 提升民間參與

2017-12-29 16:44中央社 台北29日電

行政院經貿談判辦公室今天表示，將增設「新南向服務中心」，明年1月2日正式對外服務，盼透過強化新南向相關資訊服務，解決民眾提出的問題，提升民間對新南向政策的參與。

經貿辦發布新聞稿表示，將在既有業務架構下，新增新南向服務中心，盼透過中心的設立，融合各界資源及意見，提升民間對新南向政策的參與。

兼任經貿辦總談判代表的行政院政務委員鄧振中告訴中央社記者，新南向服務中心最主要的目的就是協助解決民眾的問題。

經貿辦指出，這個中心的服務項目包括提供新南向政策規劃與執行情形、金融支援、人才培育、對外合作、中小企業服務等相關議題的資訊服務。服務中心的運作由經貿辦談判代表蔡允中、羅清榮領導團隊負責，中心也配置服務專線與網站資訊，處理與答覆民眾提出的問題，若有特定合作項目也將與相關業管機關組成協力單位提供協助。

經貿辦表示，新南向政策為政府現階段重點政策之一，成功與否的關鍵在於有效鼓勵民間參與，結合民間資源共同合作。

經貿辦說，為持續鼓勵民間參與新南向政策，首重有效回應民眾關切事項與解決企業面臨的問題，以往民眾常諮詢的各項議題包括，如何有效參與並取得資源、夥伴國經商環境與民情風俗、當地合作對象與買主資訊、經貿法規、融資資金的取得等。

經貿辦進一步表示，為強化民間與企業對政策內涵的了解，有效運用政府資源，政府辦理多次新南向政策產學專家座談會，並邀集相關部會討論如何強化新南向政策諮詢服務的做法。與會代表表示，有必要建置新南向專責服務中心，建議成立新南向服務中心窗口，由專人即時處理，統籌回應與解決外界關切議題。

新南向政策
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