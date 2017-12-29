台電首座地熱試驗探勘井 28日開工

2017-12-29 14:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林潔玲 ╱即時報導



台電首座「地熱試驗探勘井」28日開工，台電表示，「綠島地熱發電機組試驗性計畫」，將在2019年底前完成裝置1部200瓩地熱發電實驗機組。

台電指出，地熱發電每度發電成本約6元，傳統柴油發電機組若加上油料運輸成本約14元，在旅遊旺季用電需求增加時，可搭配柴油發電供電，降低供電成本。

台電投入再生能源，除了持續開發太陽光電與風電，預計2025年累積裝置容量180萬瓩，更積極發展新綠能，結合綠島豐富的地熱資源，推動「綠島地熱發電機組試驗性計畫」。

台電表示，綠島為一火山島，特殊的地理環境及怡人的氣候，每年吸引36萬觀光客湧入，東南方朝日溫泉為世界三大海底溫泉之一，泉水帶有海水的鹹味，屬於硫酸鹽氯化物；地熱與溫泉分屬不同的熱源層，「地熱開發不會影響溫泉熱源，將轉化成穩定的電力。」

台電說，台電「綠島地熱發電機組試驗性計畫」，2019年底前完成裝置1部200瓩地熱發電實驗機組。

為完成此次計畫，台電2015年與工研院簽訂技術合作意向書，引進工研院自行研發設計的有機朗肯循環發電機組〈ORC〉，該機組利用約80度（最低）的水溫即可發電，可應用至溫度較低之地熱場址發電，提高地熱電廠效率。

未來可望視地熱產能擴大發電規模，設置2000瓩之示範電廠，年發電量1051.2萬度，以綠島全年用電量1628.8萬度，約可挹注一半以上用電量，減碳量達5,561公噸（以2016年電力排放係數0.529kg/度計算）。

台電表示，今（106）年5月台電在綠島鄉公所圖書館舉辦「綠島地熱發電機組試驗性計畫地方說明會」，表達願意與在地努力，一起建設綠島成為綠能觀光島，吸引更多觀光人潮。

開發地熱發電可穩定出力做為基載電源，對環境友善不具汙染性，減少對化石燃料的依賴。綠島鄉長鄭文仁表示，綠島是一個以觀光為主要產業的小島，目前火力發電方式，對於環境多少都有一些影響，配合政府開發綠能，發展成為低碳島，多一個替代能源是好事。

此外，台電表示，地熱發電每度發電成本約6元，傳統柴油發電機組若加上油料運輸成本約14元，在旅遊旺季用電需求增加時，可搭配柴油發電供電，有效降地供電成本。

台電藉由試驗計畫累積相關開發經驗，未來設置示範電廠，可望提升島上再生能源供給比例。「地熱示範發電廠」規劃施工期2年，期間台電將對施工品質進行把關，降低對當地環境及居民生活的影響，機組完工後會以綠美化措施融入周邊環境。