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大客車駕駛登記求才創新高 薪資上看65K

2017-12-29 13:25經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

年底旺季來臨，避免駕駛過勞，各大客運都緊急補充人力。 聯合報系資料照／記者翁浩然...
年底旺季來臨，避免駕駛過勞，各大客運都緊急補充人力。 聯合報系資料照／記者翁浩然攝影
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過勞加空汙，相關產業大徵才。

大客車疲勞駕駛問題受到各界關注，面對年底旺季來臨，加上避免駕駛過勞，各大客運都緊急補充人力，勞動力發展署「台灣就業通」統計發現，11月「大客車駕駛人員」新登記求才人數達1047人，創下近13個月新高，求供倍數高達9.97倍，平均一位大客車司機有將近10個工作機會。

包括大都會汽車客運、國光、統聯、高雄汽車客運、巨業交通等均急徵大客車駕駛，薪資上看65K，也是旺季的物流業者也祭出高薪徵求大貨車司機，薪資更上看70K。

為了減少空汙降低燃煤發電，政府力推太陽光電計畫，看好台灣綠能產業發展下，各界也積極投入太陽能光電相關領域，目前多家知名大廠正於台灣就業通火熱徵才中，如：益通光能、昱晶能源科技、元晶太陽能科技亦分別招募設備輪班工程師、操作工、模組廠技術員、製程工程師等，其中不少職缺無經歷限制，有意卡位年輕人可以一試。

來台旅客連續三年突破千萬人次，今年觀光外匯收入力拚4300億元水準，在年底旅遊旺季、耶誕假期的加持下，更帶動「運輸及倉儲業」與「住宿及餐飲業」的就業需求，「大客車駕駛人員」工時過長問題受到關注，業者不敢大意，加人因應人力問題，導致職缺缺很大，平均每位求職者有將近10個工作機會。

勞動力發展署表示，雖然11月整體求才需求人數較10月減少，「運輸及倉儲業」與「住宿及餐飲業」人力需求卻逆勢成長，求才人數分別較上月增加7.23%與5.65%，尤其是「運輸及倉儲業」11月新登記需求人數達3944人，不僅創下近八個月的徵才新高，職缺數更較去年同月增加23.95%。

「運輸及倉儲業」職缺中，大客車駕駛人員最熱門，求供倍數高達9.97倍，一位大客車司機有近10個工作機會。包括大都會汽車客運、國光汽車客運、統聯汽車客運、福和客運、臺北汽車客運、高雄汽車客運、巨業交通等均急徵大客車駕駛，其中大都會、福和客運的職業大客車司機，薪資均上看65000元。

另外，因節慶購物熱絡，物流業者亦祭出高薪徵求職業大貨車司機，嘉里大榮物流與新竹物流的職業大貨車司機薪資均上看70000元。

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