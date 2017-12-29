親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

股市萬點無感 搶救投資才是硬道理

2017-12-29 13:15聯合新聞網 北美智權報

內政部長葉俊榮上午出席法院內政委員會備詢時，就反勞基法修惡大遊行爆發衝突一事表示...
內政部長葉俊榮上午出席法院內政委員會備詢時，就反勞基法修惡大遊行爆發衝突一事表示，警察真的非常辛苦，要維持現場秩序，還要以溫和的態度執行勤務，警察機關確實是菩薩;且當日不是逮捕律師，希望各界忠於事實，不要有聳動的指控。記者黃義書/攝影 黃義書
分享

禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

首位產業界背景 盧明光接掌台灣併購與私募股權協會

2017-12-29 12:40

實在是對不起勞工 一支iPhone揭露台灣低薪真相

2017-12-29 08:53

台灣父子檔咖啡傳奇背後 有一段親情交揉糾葛的故事

2017-12-29 09:40

今年促參KPI 達標沒問題

2017-12-29 04:28

觀察站／有感施政 跳脫數字治國

2017-12-29 04:28

補充人力 國發會招手經濟移民

2017-12-29 04:26

工業、服務業 缺21萬人

2017-12-29 04:26

機械設備操作員 人力吃緊

2017-12-29 04:26

國營事業新南向 動作大

2017-12-29 02:43

貿協組電動車戰隊 攻印度

2017-12-29 02:43

延攬經濟移民 國發會年後修法

2017-12-28 23:32

經長：離岸風電必備國產化 不違反WTO規定

2017-12-28 19:25

用LINE或FB叫計程車 新平台快速竄起

2017-12-28 18:52

明年恐下架民視新聞台 TBC：不會關協商大門

2017-12-28 17:40

12月出口 財長：應可維持雙位數成長

2017-12-28 14:26

匯率波段新高 台幣午盤強升1.12角

2017-12-28 14:26

重懲違法加班！這3條勞基法能把惡老闆關入大牢

2017-12-28 13:55

榮剛經營權大戰的錢鬥奇觀

2017-12-28 13:47

消保處：車站、補習班及學校飲水機抽檢全合格

2017-12-28 12:52

經委會提案 礦業法修法前不得展延礦權

2017-12-28 11:40

製造業景氣連6顆黃藍燈 不確定因素未除

2017-12-28 11:38

美元缺乏上漲動能 金價延續漲勢

2017-12-28 11:33

職災勞工的職災補償專戶 明天起不得抵銷扣押擔保

2017-12-28 11:32

財長：景氣燈號轉為黃藍燈應只是短期現象

2017-12-28 11:12

12月出口 財長：應可維持雙位數成長

2017-12-28 10:59

12月出口表現 財長：估雙位數成長

2017-12-28 10:48

人潮擠爆五星飯店大廳 謝金河：全民理財的好現象

2017-12-28 09:54
看更多

熱門文章

台新金高層大異動 林維俊、尚瑞強掌金控、銀行總座

2017-12-28 18:30

紅潮再襲 電子代工恐掀砍價戰

2017-12-29 04:23

蘋果占全球手機獲利 銳減

2017-12-29 04:23

蘋果訂單大戰…三星反攻 台積不怕

2017-12-29 02:18

投信吳火生請辭 震撼業界

2017-12-29 04:30

台新金年輕化 林維俊升總座

2017-12-29 04:30

臉書要乖乖繳稅囉！ 財部將發布跨境電商課所得稅規定

2017-12-29 06:20

富邦攜台灣大 推手機發紅包

2017-12-29 04:43

明年恐下架民視新聞台 TBC：不會關協商大門

2017-12-28 17:40

5G發展 電信業開三藥方

2017-12-29 04:42

台新高層異動 林維俊尚瑞強升金銀總座

2017-12-28 18:43

海外網購2千以上需繳稅 明年新制即將上路

2017-12-28 16:13

國營事業新南向 動作大

2017-12-29 02:43

遠雄人壽董事長 孟嘉仁接任

2017-12-28 18:49

南僑陳飛龍看好外食人口增加 點水樓大直店開幕

2017-12-29 10:31

開設安大略機場接駁車 華航研議中

2017-12-28 21:08

2018科技七趨勢 翻轉生活

2017-12-29 04:42

補充人力 國發會招手經濟移民

2017-12-29 04:26

LINE Pay鎖定無信用卡族群

2017-12-29 04:42

亞太22城市不動產投資展望 台北連2年敬陪末座

2017-12-28 20:47

影／南山總經理許妙靜: 多數收費員屆齡退休

2017-12-28 22:06

金融業尾牙 大秀科技

2017-12-29 04:42

長虹賣大樓予中華郵政 逾19億獲利入袋

2017-12-29 09:54

業者：商業模式難建立

2017-12-29 04:42

經長：離岸風電必備國產化 不違反WTO規定

2017-12-28 19:25

KPMG首位女CEO上任

2017-12-29 04:24

新台幣早盤強升1.54角 升破29.7元

2017-12-29 10:04

台新金世代交替...五年級當家

2017-12-29 04:30

M+明年目標…百萬用戶

2017-12-29 04:43

跨境電商課稅 淨利率訂30%

2017-12-29 04:24

用LINE或FB叫計程車 新平台快速竄起

2017-12-28 18:52

紅軍整合 將打造一條龍

2017-12-29 04:23

旺宏明年資本支出38.9億 年增逾6成

2017-12-28 18:55

北富銀攜台灣大 推出行動紅包

2017-12-28 20:43

外幣ATM平均每筆領逾萬元 中信銀全台鋪設

2017-12-29 09:58

自6大保障缺口切入 南山大數據行銷無往不利

2017-12-28 16:41

陸廠誘人 外資搶當夥伴

2017-12-29 04:23

飛利浦低碳LED照亮台北101 整棟外牆每小時電費僅250元

2017-12-28 17:25

今年閱讀關鍵字 「統一發票」夯到奪冠

2017-12-28 19:17

富喬11月小虧 虎尾廠冷修影響

2017-12-28 19:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top