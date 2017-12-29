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日商伊藤忠180億元買下頂新持有101股權 直接送件投審會

首位產業界背景 盧明光接掌台灣併購與私募股權協會

2017-12-29 12:40聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

台灣併購與私募股權協會新、舊任理事長交接，黃日燦理事長（右）卸任，中美矽晶董事長...
台灣併購與私募股權協會新、舊任理事長交接，黃日燦理事長（右）卸任，中美矽晶董事長盧明光（右）接任第五屆理事長。圖／台灣併購與私募股權協會提供
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台灣併購與私募股權協會今天表示，已於12月11日舉行2017年度第一次會員大會暨第五屆理監事選舉，並選出最新理、監事會，成員包括中美矽晶董事長盧明光等27位理事，以及大聯大董事長黃偉祥等9位監事。

台灣併購與私募股權協會新任理事長也在本月25日選出，素有「併購天王」美稱的中美矽晶董事長盧明光高票獲選，這也是該會成立以來第一次由產業界人士出任理事長。

已經連任兩屆理事長的黃日燦除了順利交棒，也同時獲得新任理事會一致通過聘任為該會的首位「榮譽理事長」。

黃日燦表示，盧明光的併購實績有目共睹，此次當選新任理事長可謂眾望所歸。未來在盧明光的帶領下，必能將協會的精神持續傳承，為協會的發展再創新高。

接棒的盧明光現為中美矽晶與朋程科技董事長暨執行長，在長達44年的職涯中主導近18件併購案，最終結果均使虧損企業轉虧為盈，在企業經營管理上屢創佳績，被業界喻為「併購天王」。

盧明光在當選後表示，併購與私募股權基金是非常特殊的專業領域，對於企業擴大規模與國際化布局具舉足輕重的重要性。在他接任後，將會在既有的基礎上，繼續推動併購與私募股權投資在台發展，並透過專業培訓課程的舉辦，為企業界培育優秀的併購與私募股權人才。他同時也希望在各專業領域、機構具備豐富經驗的會員們都能持續給予支持協助。

台灣併購與私募股權協會會員包括產業、金控、銀行、券商、投行、私募/創投基金、台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心以及律師、會計師、鑑價等專業機構。

該會表示，此次會員大會選出理事27人、監事9人，新任理監事會成員結合企業界CEO、律師、會計師及相關專業人士，將可望帶領該會在推廣併購與私募股權基金促進台灣產業轉型升級的路上，再創新局。

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