國營事業新南向 動作大

2017-12-29 02:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳駿逸 ／台北報導



圖／經濟日報提供 分享 facebook 消息人士指出，經濟部所屬國營事業多項新南向前期投資布局計畫可望在2018年出現成果，以台糖與中油為兩大主力，台糖將以越南投資為基礎，進一步發展到印尼；中油則廣泛布局越南、澳洲、印尼、印度，其中以印度投資計畫最受矚目，金額達新台幣1,780億元。

台糖公司表示，自1994年進行新南向的投資計畫，糖廠與蓄殖場都設在越南。至於下一步的投資計畫，主要鎖定在印尼，且為了發展內需市場，將以合資企業的型態為主，以主導經營的條件，設置製糖廠與煉糖工場。

台糖已於12月赴印尼實地考察，並與當地企業簽訂合作備忘錄。2018年將再度前往進行設廠評估。

台糖認為，此計畫一旦落實，台糖本身可擴大砂糖事業版圖，有助於新南向政策的發展，且可滿足每年砂糖缺口達400萬噸的印尼內需市場，達到三贏。

目前台糖已在越南，分別投資了越南台海與越南宏越兩家公司，金額分別為386萬美元、2,000萬美元。

另一國營事業的新南向投資主力為中油公司。則透過國外轉投資業務、油氣貿易與採購、礦區探採三方向，一起推動新南向政策。在澳洲投資方面，中油利用向依序思採購液化天然氣的機會，爭取上油氣田資產，掌握油氣源，目前計畫已投資股本1.5億美元、借款2.95億美元。

而中油最受到矚目的兩大案件，分別是將五輕設備搬遷到印尼的計畫，以及前往印度石化園區的投資，兩大投資金額分別為新台幣1,080億元、1,780億元。