觀察站／有感施政 跳脫數字治國

2017-12-29 04:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽



台灣社會上至政府、下至企業，都在奉行「KPI管理法」，追求可量化的績效，但以政府而言，最擔心的就是自認為交出了滿意的成績單，但人民卻對此無感。其實要讓人民有感，政府應跳脫「數字治國」的思維，務實把施政軌跡與進程說清楚，才能追求更好前景。

不只許多部會有年度控管的KPI，政府的許多政策都是跨年度執行，也都拿出漂亮的願景數據，以最近來說，包括2040年燃油車輛退場、2030年生育率提高至1.4人等，只是這些數據的後面，涉及到的協助汽機車產業轉型、如何讓台灣人敢生願意生的做法，多並不具體，令人對政策效果充滿了疑竇，當然無法感同身受，甚至配合執行。

另一顯著的例子是「非核家園」，2025年再生能源占比達發電量20%朗朗上口，但再生能源投入成本高、轉換效率相對低，廢核前如何補足能源缺口，始終無法給產業界信服的答案，甚至加碼「不漲電價」，真能達標，是許多人心中的問號。

再以各部會每年訂定的年度關鍵績效指標來看，坦言之，我國產業、勞資、投資等面向，均面臨發展的瓶頸，亟待政府提出轉型或調適的方案，若要改變、勢必有陣痛期，經濟成績單與推動改革，兩者之間相當程度上，是難以兼顧的。

檢視今明兩年的部會KPI，可發現許多有趣現象，例如，勞動部在「研議最低工資法制」的進度控管上，2017年目標值訂為100%，也就是說，該部將提出正式修法草案送院審查，再送立法院審議即達標。然而，此項指標2018年卻退至80%，只說做到研擬最低工資法草案，就算達標。後者進度比前者退步，卻可能更容易滿足KPI數據的要求，這會是讓民眾有感的做法嗎？

這樣的現象，主因政府相當注重成績單的表現，小至每年各部會KPI，大致中長期的施政計畫，站在單位的立場，要不就是訂出「方便達標」的目標，或者畫出長遠的美好藍圖，但如何達標的路徑，卻總是說不清。