今年促參KPI 達標沒問題

2017-12-29 04:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ／台北報導



圖／經濟日報提供 分享 facebook 拚經濟是蔡政府最重要的施政方向，各部會每年也訂有施政計畫及關鍵績效指標（KPI）。2017年進入尾聲，檢視今年經濟成績單可發現，在投資領域如培育新創事業等，多繳出合格成績，只是股市雖表現搶眼，但不只證交稅收差強人意，企業IPO家數更是陷入低潮。

2017年在新創企業、新增投資、提升民間參與公共建設案件簽約件數等部分，都有所表現。由於蔡政府力拚以創新驅動經濟成長，成為財經政策的重中之重，經濟部業管部分的五大產業創新新增投資，今年估達1,758億元，全年可望達標。

經濟部工業局官員表示，今年如智慧機械、太陽光電、亞洲矽谷計畫中的物聯網、半導體，以及生醫等產業，都有新增投資，截至上半年，新增投資金額累計達980億元。若下半年維持此水準，全年便可如期達標。

促參是投資的另一股重要力道，財政部促參司司長王秀時表示，2017年不只促參KPI達標沒有問題，目前列管2018年的促參案已有49件、約530億元。

為進一步誘發促參量能，王秀時表示，財政部正檢討促參法施行細則的公共建設類別，將社會福利設施、交通設施、環境汙染防制設施、科技設施等類別範圍擴大，更明確化，如做到正面表列等，預計明年上半年送行政院核定。

值得注意的是，包括觀光就業機會、製造業附加價值等領域的表現，雖有達標，但屬低空飛過；而觀光外匯4,800億元的目標宣告落空，因股市表現搶眼，財政部、金管會寄予厚望的證交稅稅收、IPO家數，均無法達標。

財政部多項稅目都出現歷來最佳紀錄，但今年訂出證交稅稅收預算目標977億元，前11月實徵810億元，雖創下近六年同期新高，但照此差距來看，今年短徵恐成定局；另外，金管會主委顧立雄日前也坦承，今年上市櫃公司IPO家數無法達標是既定事實。

以證交所每年IPO 30家的目標來看，今年僅21家，出現不小的差距；上櫃則剛剛好達標。

交通部預定2017年觀光外匯收入可達4,800億元、觀光產業就業人數則守住19.5萬人次，但受陸客縮減衝擊，觀光外匯收入僅希望維持去年水準、約4,300億元。