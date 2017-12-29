補充人力 國發會招手經濟移民

2017-12-29 04:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ／台北報導



圖／經濟日報提供 分享 facebook 我國工作年齡人口去年起步入衰退，國發會主委陳美伶昨（28）日表示，將從產業需求出發、推出新移民法，延攬經濟移民，補足我國未來可見的人力缺口，並於農曆年後公布修法方向。

陳美伶坦言，我國雖仍處於人口紅利階段，但在少子女化及高齡化的衝擊下， 2015年工作年齡人口達到1,737萬人高峰後，2016年開始縮減，預估2030年將降至1,516萬人。

在可以預見的未來，台灣面臨人才及人力雙重缺口，我國人口國際移動呈現高出低進現象，近年來台的經濟性移民，又以基層勞工（產業及社福外勞）為主，達62萬多人，外籍專業人才聘僱雖有增加，但僅約3.1萬人。

政府今年通過攬才專法，有助引進高階外國專業人才，而低階的技術工作則可靠移工補充，然而對於中階技術人力，卻沒有相關機制來引進及留用。

基於現行機制無法補足中階技術人力缺口，陳美伶表示，將在不衝擊國內就業前提下，訂定更彈性的新移民法，延攬更多經濟移民。

國發會副主委高仙桂補充說，經濟移民泛指因來台留學、實習、工作，而居留、入籍甚至永居的外籍人士，這次修法鎖定的對象，主要是投資移民、專業人才及僑外生，並排除藍領移工，因現行機制已足夠處理移工議題。

陳美伶強調，目前台灣不是一個很歡迎移民的國家，現行移民規定主要依入出國移民法辦理，思維上，是從國家安全的角度出發，作法複雜、也有層層管制；若要扭轉工作人力短少的困境，勢必需要引進外人作為補充，因此將訂定新的移民法，改為以經濟、產業的需求出發。

行政院長賴清德高度重視人口議題，已請國發會盤點移民管道，包括已開放移民路徑、建議新增可開放路徑等；陳美伶表示，將於明年1月底前盤點完，預計農曆年後公布移民政策方向。