延攬經濟移民 國發會年後修法

2017-12-28 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 潘姿羽 ／台北報導



國發會主委陳美伶昨天表示，將從產業需求出發、推出新移民法，延攬經濟移民，補足我國未來可見的人力缺口。 圖／中央社資料照片 分享 facebook

我國工作年齡人口去年起步入衰退，國發會主委陳美伶昨天表示，將從產業需求出發、推出新移民法，延攬經濟移民，補足我國未來可見的人力缺口，並於農曆年後公布修法方向。

陳美伶坦言，我國雖仍處於人口紅利階段，但是在少子女化及高齡化的衝擊之下， 二○一五年工作年齡人口達到一七三七萬人高峰後，二○一六年已開始縮減，預估二○三○年將續降至一五一六萬人。

在可以預見的未來，台灣將面臨人才及人力雙重缺口，然而我國人口國際移動呈現高出低進現象，近年來台的經濟性移民，又以基層勞工（產業及社福外勞）為主，達六十二萬多人，外籍專業人才聘僱雖有增加，但僅約三點一萬人。

基於現行機制無法補足中階技術人力缺口，陳美伶表示，將在不衝擊國內就業的前提下，訂定更彈性的新移民法，延攬更多經濟移民。

主計總處昨天則公布最新產業缺工狀況，由於景氣回溫，廠商用人需求增加，今年八月底工業及服務業缺工數達廿一點八萬人，創下近十年同月次高，而製造業缺工數也達三年新高。

至於製造業各行業的缺工數，以電子零組件製造業一點八萬人最多，金屬製品製造業空缺一萬人次之，機械設備製造業空缺約七千八百第三，電子產品及光學製品製造業則排名第四。