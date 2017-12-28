台電中油台水三董座坦承沒行動支付習慣 將推行動繳費

2017-12-28 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



今天下午立法院經委會質詢國營事業新南向政策的投資佈局，立委余宛如詢問，台電、台水與中油三名董事長有無使用行動支付消費的習慣？台水董事長郭俊銘坦承「我自己的手機是沒有啦！」，台電董事長楊偉甫說「我有裝，但沒有用」，中油董事長戴謙笑說「都是我太太在用」。但三人都表示，明年上半年台電、中油與台水將推動行動支付電費、水費及加油。

余宛如說，行政院長賴清德已經宣示，台灣在二〇二五年行動支付要達到九成以上，台灣等於是「無現金社會」。國營事業應該要帶頭做起。

楊偉甫表示，台電已開始研究，並與多家業者討論行動支付事項，預計明年上半年就將上路，民眾可以用行動支付來繳電費。至於會與哪一家業者合作？目前還沒有確定，但是也可能考慮新創業者。

郭俊銘則指出，明年三月開始會用QRcode等手機APP來支付。據台水統計，到目前為止，有九成用戶是透過銀行、超商、郵局轉帳，今年三月也已開始推動信用卡繳費。

戴謙也說，明年二月將對感應設備進行改版與驗證，三月則會完成感應設備採購，四月開始從中油在台北市卅八站試辦。預計明年六月，中油全台六百一十一家自營站都將安裝完成感應設備。

余宛如詢問，外界謠傳，如果在加油站用手機支付，靜電會引發起火，中油未來會開放加油島使用行動支付嗎？戴謙指出，有些區域是危險的，有些區域則沒有問題。中油如果要推動行動支付，會迴避這樣的問題。