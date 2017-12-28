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「一人轟掉一輛坦克」是幹話？ 揭密台灣國防撒手鐧

經長：離岸風電必備國產化 不違反WTO規定

2017-12-28 19:25聯合報 記者高詩琴╱即時報導

經濟部沈榮津今天到立法院經委會專案報告「政府推動離岸風電產業政策」，由於經濟部把國產化列為離岸風場遴選作業必備項目，遭到立委質疑可能違反WTO的政府採購協定。不過，沈榮津指出，離岸風電是遴選作業，不適用政府採購法，內部已經檢視過了，不會有問題。

立委柯志恩今天質疑，陸域風電也曾號稱說要本土化，但結果是台灣技術能量追不上。離岸風電會不會遇到一樣的問題？沈榮津說，中鋼做塔架沒有問題，水下基礎第二階段也會上來，電力設施也都有了，離岸風電的國產化應該沒有問題。

沈榮津還說，他日前舉行離岸風電會議時，有逐一問過國內外廠商「有沒有意見？」廠商沒有表達反對之意。

沈榮津指出，這個問題經濟部「內部有檢視過」，沒有違反WTO規定，離岸風場並不適用政府採購。經濟部希望透過業者互簽合約的方式，以遴選制度，讓業者自願性達到國產化。

經濟部官員表示，離岸風場是遴選作業，並不是走政府採購。而且，經濟部並沒有強制訂出國產化的比例，因此比較不會引發違反WTO的爭議。

民進黨立委管碧玲今天也提案，為了確保國內產業鏈與國家政策對接，要求經濟部要在一個月內針對綠能、離岸風電、國艦國造及亞洲矽谷等重大產業計畫建立「產業鏈對接通報與監測系統」，以便政府即時掌握產業國家隊及產業鏈等重要動態資料。

離岸風電經濟部沈榮津
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