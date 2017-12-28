金融監理沙盒完成協商 明日可望三讀

2017-12-28 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳慶徽 ╱即時報導



原本排定在26日三讀、俗稱金融監理沙盒的「金融科技發展與創新實驗條例」草案被民進黨立院黨團要求暫緩處理，今（28）日朝野黨團就此案進行朝野協商，最終由於各界在審查委員會組成條文尚未達共識，此案預計將於明（29）日院會中進行表決後便會完成三讀程序。

今日民進黨團提出的再修正版本內容，包括申請實驗時放需加入洗錢及資安風險評估，同時修訂沙盒實驗期間中，若涉及相關法律修正日程，則延長次數超過一次，但總時間仍不可超過三年。

另外，民進黨團的版本還希望推翻原來委員會初審時的共識條文，要求主管機關針對業者金融創新實驗的審查會議組成，在專家學者數量上不得超過總數的二分之一，但須超過三分之一。而此條文與原來委員會初審通過的專家學者需超過總數二分之一有所出入，而這也成為朝野今日協商時的最大爭議點。

國民黨立委曾銘宗表示，制定沙盒草案的用意就是要鼓勵創新，屬於象徵意義大的法案。他指出，若專家學者在審查會中不能超過二分之一，則他認為此立法即使三讀，「意義就不大」。

對此，民進黨立院黨團總召柯建銘指出，基於責任政治概念，他表示，此案涉及龐大公共利益，因此認為政府官員在審查會中仍應維持多數，但專家學者仍保障至少維持三分之一的數目。

然而，對於執政黨團的堅持，曾銘宗表示，專家學者需超過二分之一這項條文是初審通過時的朝野共識，而根據條文內容，未來業者在執行實驗時，金管會擁有隨時喊停的權利，認為此草案的出委版本已相當周延，因此不願在此條文上退讓。