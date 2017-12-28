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「一人轟掉一輛坦克」是幹話？ 揭密台灣國防撒手鐧

大同現增案 市場派呼籲懸崖勒馬

2017-12-28 20:16中央社 台北28日電

大同公司市場派代表欣同公司今天表示，大同董事會在12月21日通過包括以每股面額新台幣10元辦理現金增資5億股等4項決議，恐重創股東權益，呼籲公司派「懸崖勒馬」、停止現增案。

欣同公司今天發布新聞稿指出，針對5億股現增案，大同雖表示發行價格暫時未定，但市場消息充斥，傳出大同預定將以14元辦理現增，由於市價仍有19元，導致消息一出，12月22日起大同股價連續重挫，最低點來到17.2元，已造成股東立即的價差損失。

此外，欣同質疑，老股與現增股的潛在的價差空間，恐將引發大量放空鎖定，進行價差的套利，將大幅限縮股價上攻的動能，導致原股東的權益不保，誰願意來承擔？更令人擔心的是，有心人在這段時間透過融券「上下其手」，恐怕有利用資訊不對等、大賺價差的嫌疑。

欣同強調，最讓人質疑的是，此次現增的必要性、合法性不足，是否公司派想利用現增鞏固經營權？擔心此舉恐將重創所有股東。

欣同進一步說明，在宣布大同董事會決議前，融券大增5000多張，決議公布、股價重挫後，又回補3900多張，顯然有知情人士在其中上下其手，至於有無「禿鷹」，大同公司應該給股東們一個交代。

欣同指出，大同股東今天在台北地檢署告發，因現金增資消息曝光、股價重挫而蒸發的45億元市值，已經損及股東權益；另外，股東也擔憂特定人士透過私募，鉅額的股價價差款項恐將落入私人口袋，這部分也將由檢調單位查明，並呼籲大同公司派「懸崖勒馬」，停止損害股東權益的增資案。

對此，大同今天發布聲明回應，本次董事會通過的決議是在額定股本內對原股東的現金增資，大同從未涉入股市，對於股價是否遭人為操縱，大同無從得知。

大同表示，主管機關於日前針對大同股票2017年12月18日至22日止價格波動過度劇烈情事，依規定自12月25日起降低融資比率一成及提高融券保證金一成；大同也籲請主管機關嚴辦，保護善良投資人。

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