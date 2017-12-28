明年恐下架民視新聞台 TBC：不會關協商大門

2017-12-28 17:40 中央社 台北28日電



合約談不攏，明年元旦起恐有多家有線電視看不到民視新聞台。圖／取自北視網頁 分享 facebook TBC台灣寬頻因為與民視協商不成，107年恐下架民視新聞台，NCC明天將找雙方調處。TBC今天表示，不會把門關上，就算真的下架，仍會持續跟民視商談授權，盼達雙贏局面。

鴻海副總裁呂芳銘旗下有線系統TBC台灣寬頻，擁有南桃園、北視、信和、群健4家有線電視系統，收視戶數超過70萬戶，TBC與民視協商107年「民視新聞台」頻道授權時，雙方談判不成，TBC考量明年下架民視新聞台，避免侵權。

不過，NCC昨天已經收到TBC旗下北視有線電視來文，內容指出，民視雖然有告知有關「民視新聞台」、「民視第一台」及「民視台灣台」3頻道，在採共同授權前提下，同意將授權延長至明年2月15日，但與目前僅播送民視新聞台，與民視所稱的延長授權條件及統一報價內容，與現況不符，因此，請求NCC協助調處。

TBC今天向中央社記者表示，商談不成跟外界指稱砍授權費、產業惡意競爭毫無關係，TBC一直以來只有上架民視新聞台，但民視卻要求把「民視新聞台」、「民視第一台」及「民視台灣台」3頻道包裹共同授權，等於強迫TBC上架另2台，不符公司需求。

TBC指出，107年正式授權合約協商已經確定來不及，理想狀態是取得民視新聞台「單一頻道」臨時授權許可，之後再慢慢談，不過，假使NCC協助調處，仍然不成，明年1月1日就會下架民視新聞台，但不會把大門關上，會秉持與人為善，繼續和民視持續商談，盼達雙贏局面。

NCC今天依照慣例，舉辦「107年頻道授權協商會議」，找來頻道商、有線系統業者、公平會、消保會等產學界人士參與，要求業者在商談正式合約授權時，都應考量消費者權益等要素。

NCC副主委翁柏宗今天接受中央社記者訪問說，協商會議並非因為單一個案舉行，而是歷年固定會舉行的會議，明天下午會針對民視、TBC授權爭議，找雙方業者前來調處，希望能夠有圓滿結果。