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用LINE或FB叫計程車 新平台快速竄起

2017-12-28 18:52中央社 台北28日電

一個新的計程車叫車平台，近半年吸客量在北台灣快速竄升，載客行駛的里程數已可環島500圈，平台執行長陳泰成是才滿30歲的香港人，在他眼裡，在台灣的計程車產業可以被翻轉。

今年7月，新的計程車叫車平台TaxiGo成立，特別的是平台是以最新科技的聊天機器人（Chatbot）技術，提供叫車平台服務，消費者直接用LINE或Facebook就可叫車，不必再下載App，也不用註冊任何個人資料，只要完成手機驗證，建立常用地址，就可完成叫車，且可線上刷卡，也可付現金。

新的叫車方式，加上時時透過Line告知促銷及優惠方案，果然快速吸引許多消費者嚐鮮，加上TaxiGo對加入平台合作的計程車暫不抽成，但會審查駕駛的紀錄，且車齡必須是10年以下，因合作的計程車同時可在其他平台下車隊服務，連知名計程車隊旗下駕駛，都有不少人加入「TaxiGo」。

根據「TaxiGo」的統計，上線至今，已累計超過12萬會員，合作計程車駕駛5000多名，旅客叫車行駛里程超過50萬公里，總計已可環台灣本島500圈。半年來的服務範圍只有大台北地區，明年起要全面進軍六都。

陳泰成受訪時說，幾年前他在大陸看原本白牌車的亂象，因滴滴叫車平台成立而改變，去年底看到UBER在台灣因違法經營遭重罰，加上他來台灣時看到計程車品質參差不齊，他有朋友曾在台灣搭計程車時，在車上發現有蟑螂，讓他興起在台灣以合法方式，發展創新、優質的叫車服務。

陳泰成說，透過智慧化的服務，自然就會淘汰跟不上時代、讓旅客坐起來不安的計程車，因台灣多數人都有Line，且TaxiGo的Line叫車介面簡單易懂，連老人家都很容易用Line叫車，他相信台灣的計程車產業可以被翻轉。

陳泰成曾在美國半導體晶片製造龍頭高通工作，帶領團隊與多家手機大廠合作，在台灣創業後，獲台灣AppWorks Accelerator（之初創投加速器）青睞，入選為第11屆育成團隊。

看好年輕族群對新科技的接受度，TaxiGo明年還要啟動常客計畫，可享優惠。陳泰成預期明年TaxiGo年會員人數、載客行駛里程及合作的駕駛，至少都會再增加一倍。

一個新的計程車叫車平台TaxiGo，近半年吸客量在北台灣快速竄升，消費者直接用L...
一個新的計程車叫車平台TaxiGo，近半年吸客量在北台灣快速竄升，消費者直接用LINE或Facebook就可叫車，不必再下載App。平台執行長陳泰成（右）是才滿30歲的香港人，在他眼裡，台灣的計程產業可以被翻轉。中央社
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