重懲違法加班！這3條勞基法能把惡老闆關入大牢

相關新聞
榮剛經營權大戰的錢鬥奇觀2017-12-28 13:47
明年恐下架民視新聞台 TBC：不會關協商大門2017-12-28 17:40
經長：離岸風電必備國產化 不違反WTO規定2017-12-28 19:25
用LINE或FB叫計程車 新平台快速竄起2017-12-28 18:52
12月出口 財長：應可維持雙位數成長2017-12-28 14:26
匯率波段新高 台幣午盤強升1.12角2017-12-28 14:26
消保處：車站、補習班及學校飲水機抽檢全合格2017-12-28 12:52
經委會提案 礦業法修法前不得展延礦權2017-12-28 11:40
製造業景氣連6顆黃藍燈 不確定因素未除2017-12-28 11:38
美元缺乏上漲動能 金價延續漲勢2017-12-28 11:33
職災勞工的職災補償專戶 明天起不得抵銷扣押擔保2017-12-28 11:32
財長：景氣燈號轉為黃藍燈應只是短期現象2017-12-28 11:12
12月出口 財長：應可維持雙位數成長2017-12-28 10:59
12月出口表現 財長：估雙位數成長2017-12-28 10:48
人潮擠爆五星飯店大廳 謝金河：全民理財的好現象2017-12-28 09:54
製造業弱 景氣落入黃藍燈2017-12-28 04:35
新聞眼／報喜不報憂…不是好事2017-12-28 04:35
賴揆扮中繼投手 飆經濟好球2017-12-28 04:35
施俊吉呼籲 撥股利加薪2017-12-28 04:35
提高生育率 政院將提新做法2017-12-28 04:35
賴揆：明年GDP拚2.29%起跳2017-12-28 04:35
名家觀點／都更條例兩重點 修法宜三思2017-12-28 04:32
勞保年金…明年61歲才能領 首波衝擊47年次2017-12-28 00:20
農委會拍板…三萬青農 最快春節後納保2017-12-28 00:15
財經觀點／二○一八 全球經濟表現不會太差2017-12-27 23:43
礦權展延條件從嚴 經部點頭了2017-12-27 23:33
11月景氣趨弱 跌成黃藍燈2017-12-27 23:30
陸客縮減影響400億產值 內需市場相挺2017-12-27 21:48
馬英九今呼籲重新啟動核四 經濟部：目前無規畫2017-12-27 21:23
惺惺相惜 賴清德讚張善政科技發展貢獻2017-12-27 19:44
美降稅吸金 孫明德：新興市場恐掀風暴2017-12-27 19:31
無實績礦場 王美花：半年內檢視狀況2017-12-27 19:08
財政部：2018年起 推出六項便民措施2017-12-27 16:39
十大創業楷模禹介民 公司下市人失蹤2017-12-27 16:12
熱門文章
為什麼賠3千多萬還是要賣房？專家揭殘酷真相2017-12-28 09:53
人潮擠爆五星飯店大廳 謝金河：全民理財的好現象2017-12-28 09:54
勞保年金…明年61歲才能領 首波衝擊47年次2017-12-28 00:20
馬英九今呼籲重新啟動核四 經濟部：目前無規畫2017-12-27 21:23
南山人壽無裁員計畫 花2400萬安排員工轉型2017-12-28 12:04
祭高薪獵才 壽險徵2萬人2017-12-28 00:50
楊金龍立院答詢…彭淮南退休 好像與兆豐案有關2017-12-28 00:58
電信低價吃到飽打死不退 NCC：要勇敢2017-12-28 13:08
陸客縮減影響400億產值 內需市場相挺2017-12-27 21:48
供過於求？全國空屋突破120萬宅2017-12-28 12:01
納保今上路 每人享16.6萬基本生活費免稅2017-12-27 23:25
到底誰在住？新北市房屋十年來增24萬宅2017-12-28 09:58
製造業弱 景氣落入黃藍燈2017-12-28 04:35
台新金高層大異動 林維俊、尚瑞強掌金控、銀行總座2017-12-28 18:30
美元缺乏上漲動能 金價延續漲勢2017-12-28 11:33
傳打進蘋果供應鏈 聯發科：有機會會爭取2017-12-27 20:28
提高生育率 政院將提新做法2017-12-28 04:35
有線TV授權談判 衝突連連2017-12-28 04:35
LINE Pay宣布投資一卡通 2018年推出應用2017-12-28 11:42
新台幣再見29.8三年半新高 午盤強升1.12角2017-12-28 12:21
肝臟移植之父 陳肇隆接掌醣基2017-12-28 04:37
匯款海外子女 留意贈與稅2017-12-28 04:54
公平會罰高通 法界挺：不開罰才是對台灣產業有害2017-12-27 20:16
納保法上路 基本生活費訂16.6萬2017-12-28 04:54
匯率波段新高 台幣午盤強升1.12角2017-12-28 14:26
鄭貞茂：一年檢舉信件上萬封2017-12-28 04:54
宏碁攻AI應用 明年商業化2017-12-28 04:57
蔡力行談7奈米 三顆晶片設計中2017-12-28 04:31
榮剛：經營權之爭 恐爆抽單危機2017-12-28 04:57
聯發科反攻 要搶回市占2017-12-28 04:31
新聞眼／報喜不報憂…不是好事2017-12-28 04:35
鼓勵全民吹哨 祭四大誘因2017-12-28 04:54
新台幣午盤升值1.2角2017-12-28 12:51
2018年台人最愛新興旅遊城市排行 釜山第一2017-12-28 13:43
三大新重劃區登場 「江翠北側2.0」版將上演？2017-12-28 10:21
安定基金不安定？ 董座林國彬：會把任期做滿2017-12-27 21:54
珠海限汙停限產 十多家台商化工廠受影響2017-12-28 12:00
下任央行總裁 金融業：楊金龍出線機率大2017-12-28 00:58
市場派 規劃陳玉松任榮剛董座2017-12-28 04:57
明年恐下架民視新聞台 TBC：不會關協商大門2017-12-28 17:40
留言