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用過都說讚！洗了50年的搓衣板 竟是光緒聖旨石碑

消保處：車站、補習班及學校飲水機抽檢全合格

2017-12-28 12:52經濟日報 記者陳雲上╱即時報導

為維護消費者飲用水的權益，行政院消費者保護處日前會同地方政府消保官及飲水機主管機關環保局，就34處大眾運輸場站、補習班及學校等公共場所使用中之60台飲水機水質安全進行測試，檢測結果全部合格。

基於環保節水理念，越來越多民眾外出時隨身攜帶環保杯或水壺，而國內各大眾運輸場所(捷運站、公車站、火車站及高鐵站)為服務乘客，多在其場站放置飲水機供不特定民眾飲用。

消保處為維護民眾飲用水的安全，於本(106)年10月及11月份指派消保官，會同地方政府相關人員，至新北市、高雄市、基隆市、嘉義市、彰化縣及宜蘭縣等6個縣市抽查34處場所(6處火車站、2處高鐵站、2處捷運站、3處公車轉運站、1處台灣港務基隆分公司、9家補習班及11家學校) 使用中之60台飲水機進行採樣，送至台灣檢驗科技公司(SGS)辦理檢測，檢驗項目為「大腸桿菌群」及重金屬「鉛」，採樣檢測方法為環保署公告的相關法規，檢測結果全部合格。

行政院消保處建議環保主管機關，除應加強一般檢測查核外，也應強化業者對水質檢驗及設備維護紀錄表冊的教育宣導，避免業者未依規定自行定期抽驗水質而供應不合格的飲用水給民眾，損害消費者權益。

行政院消保處提醒消費者，如發生消費糾紛時，可撥打1950消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，以保障自身權益。

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