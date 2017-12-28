人潮擠爆五星飯店大廳 謝金河：全民理財的好現象

2017-12-28 09:54 聯合新聞網 綜合報導



人龍排得好長，不少民眾排隊等著吃飯店下午茶。圖擷自 謝金河臉書 分享 facebook 財信傳媒董事長謝金河在臉書po出了幾張人潮滿滿的照片，許多民眾在排隊，把台北晶華酒店大廳擠得水泄不通，長長的人龍甚至還延伸到飯店外，他剛好來這裡參加活動，忽然看到這麼多人心裡覺得很納悶。

他好奇一問才得知，原來這些都是在排下午茶的客人。他還形容說，這個長長人龍排到另一端的樓梯口，再配上大大的聖誕樹閃爍的亮光，形成了一幅美麗的畫面。

穿越人群的時候，有幾位民眾認出他來，問他說，「晶華的股票可不可以買？」就他的看法認為，這幾年它的股價從338元一路跌至150元，多少因為海外擴點吃掉了一些獲利，但它今年前三季EPS 5.86元，比去年5.12元，已有一成以上的成長，加上花蓮和台南晶英表現也不錯，股價目前似乎進入打底期。

謝金河也表示，我們常認為台灣經濟不景氣，但今天他看到這一幕，確實感受到台灣消費力不容小覷，而台灣民眾的理財意識也滿強的，「有人到晶華酒店吃下午茶，還會觀察晶華酒店股票能不能投資？這是台灣全民理財的一個好現象。」

目前，全球各種針對2018年的經濟預測皆顯示不會太差，尤其是美國的稅改法案通過了，經濟情況會變更好，而日前國發會公布11月景氣對策燈號，也結束連三綠，轉為黃藍燈，看起來，國內景氣仍維持復甦。