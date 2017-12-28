勞保年金…明年61歲才能領 首波衝擊47年次

2017-12-28 00:20 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ／台北報導



明年勞保老年年金法定請領資格，將從六十歲延到六十一歲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

明年勞保老年年金法定請領資格，將從六十歲延到六十一歲，首波受到衝擊的是明年滿六十歲的四十七年次勞工，要到後年才能請領。這是勞保年金上路後，首次調高法定請領年齡。

延後提領對勞工多少會有影響，假設某位四十七年次出生的勞工，明年勞保年資有廿年、平均投保薪資為三○四五四元，依年資給付率百分之一點五五計算，若選擇明年滿六十歲時退休，原本每月即可領取九千多元的年金，但因請領年齡延到後年才能領，等於少拿十萬多元的老本。

勞保年金九十八年上路前，勞工保險條例即已經完成修法，其中規定老年年金法定請領資格為六十歲，制度施行到第十年，請領年齡將調高一歲，也就是明年須首次調至六十一歲才能請領；之後每兩年再調高一歲，最多上調至六十五歲。

除了明年滿六十歲的四十七年次勞工首波受衝擊，後續逐步再調高後，四十七至五十年次的勞工，請領年齡都會不一樣（分別落在六十一到六十四歲才能請領），至於五十一年次（含）以後出生的勞工，全都得等到六十五歲才能請領。

不過，勞保也有提早請領的「減額年金」設計，但每提早一年須少領百分之四的年金，且最多只能提早五年、少領兩成。

隨著法定請領年齡延後，提前請領也會跟著連動，明年等於滿五十六歲的五十一年次勞工，可提早五年請領打八折的年金。

至於四十七年次勞工，若明年就想請領勞保年金，等於是提前一年、必須少兩百分之四。同樣以勞保年資有廿年、平均投保薪資為三萬○四五四元的勞工為例，每月領的年金會比原本約減額三六○元。