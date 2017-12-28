賴揆：明年GDP拚2.29%起跳

2017-12-28 04:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



行政院長賴清德。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook 行政院長賴清德昨（27）日舉行年終記者會，對於明年的經濟成長，設下成長率「在2.29%基礎上往上增加」的目標，為此，將透過如公務員加薪3%等公共政策的推動，帶動內需市場，引導民間投資。

雖今年經濟成長率可望達2.58%，第3季出口也創新高，股市成交值擴大，但與內需有關的投資、消費卻低迷不振，成為經濟發展的隱憂，施俊吉坦言，確實看到第3季固定投資衰退3.6%，民間投資更衰退到5.2%，因此樂觀看到今年經濟成長表現後，心中仍有隱憂。

施俊吉說，行政院想出的政策，是讓公務員先加薪3%，藉此帶動民間加薪，薪資提高刺激內需，內需再回過頭刺激薪資，以此邏輯循環刺激台灣經濟發展。

昨天記者會賴清德分別就「安居樂業、生生不息、均衡台灣」三大面向，進行報告；施俊吉則以「拚經濟=拚所得」為題，說明拚經濟的目的就是提高人民所得，讓人民安居樂業。

賴揆說明，要從「鬆綁、效率、投資」三層面來執行經濟政策。首先是鬆綁財經法規；然後落實行政效率，解決環評、土地審查冗長的問題。但最重要的還是執行，過去公建預算很多沒有執行，今後會加速推動。